Uniklinikum Dresden behandelt erstmals Corona-Patientin mit Ebola-Medikament

Diese Ergebnisse machen Hoffnung: Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden hat erstmals eine am Coronavirus erkrankte Patientin mit dem Wirkstoff Remdesivir behandelt. Es milderte den schweren Verlauf ab und verkürzte die intensivmedizinische Betreuung, wie das Uniklinikum am Freitag mitteilte. Am Donnerstag konnte die 53-jährige Jenny Fischer entlassen werden. Nun befindet sie sich in der Rehaklinik Kreischa zur weiteren Behandlung.

Positive Effekte durch Remdesivir

Jenny Fischer schwebte wegen ihrer Corona-Erkrankung in Lebensgefahr. Sie war die erste Probandin am Uniklinikum, an der das ursprünglich gegen das Ebolavirus entwickelte Medikament Anwendung fand. Mitte April war die Patientin aus Niesky wegen eines schweren Verlaufs der Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus Görlitz eingeliefert worden. Weil sich ihr Zustand rasch verschlechterte, verlegte man sie am 29. April auf die Intensivstation des Uniklinikums. Dort verbrachte die Patientin drei Wochen, davon musste sie sieben Tage lang beatmet werden.

Thea Koch, Direktorin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie, ist erfreut über die positiven Effekte der medikamentösen Behandlung: „Wir waren überrascht, dass Frau Fischer so schnell von der Beatmung entwöhnt werden konnte.“ Wäre die Patientin ohne Medikamente womöglich gestorben? Das sei der Direktorin zufolge schwer abschätzbar, da es keine Vergleichsgruppe ohne Behandlung mit Remdesivir gibt. Doch sie vermute eine deutlich schnellere Genesung mithilfe des Wirkstoffs.

Zwei Wochen nach der Beatmung macht Jenny Fischer nun regelmäßig Atemübungen Quelle: Uniklinikum Dresden/Marc Eisele

„Ich hatte Todesangst“

„Ich kann die Menschen nicht verstehen, die sich nicht vor dem Coronavirus schützen oder die Krankheit herunterspielen“, sagt Jenny Fischer. Gesundheitliche Probleme habe die 53-Jährige zuvor nie gehabt, wodurch sie sich in falscher Sicherheit wiegte. „Vor der Verlegung nach Dresden hatte ich durch meine Atemprobleme Todesangst.“

Die Uniklinik sei eigenen Angaben zufolge fachlich und technisch optimal auf die Intensivversorgung von Covid-19-Patienten vorbereitet. „Trotzdem ist diese Erkrankung aufgrund der teilweise sehr langen und medizinisch komplexen Verläufe nicht zu unterschätzen und unterstreicht die Notwendigkeit spezialisierter Intensivstationen“, warnt Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Uniklinikums.

Tägliche Atemübungen

Remdevisir wird derzeit ausschließlich im Rahmen klinischer Studien bei Corona-Patienten getestet, an denen sich auch das Uniklinikum Dresden beteiligt. Die Anwendung sei Thea Koch zufolge „noch nicht in der klinischen Routine etabliert.“ Jenny Fischer hatte daher Glück im Unglück, dass sie die Kriterien als potenzielle Probandin erfüllte. Unter anderem dürfen Patienten laut Thea Koch nicht schwanger sein, müssen einen schweren Verlauf haben und dürfen keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, um an der klinischen Studie teilzunehmen.

Zwei Wochen nach der Beatmung macht Jenny Fischer nun regelmäßig Atemübungen, die sie in den kommenden Wochen in der Rehaklinik intensiv fortsetzt. „Ich hoffe, dass ich bald wieder als Krankenschwester arbeiten kann.“

Von Sabrina Lösch