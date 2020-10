Dresden

Jedes Jahr sammelt die DNN-Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ Geld für Menschen in der Stadt, die Hilfe benötigen. Drei Vereine unterstützen Menschen auf verschiedene Art und Weise und stehen uns als Partner zur Seite. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 120 000 Euro gespendet.

„Die erste Muttermilch ist vergleichbar einer ersten Impfung des Kindes. Die kann nur von der Mama kommen.“ So umschreibt Claudia Nitz, zertifizierte Still- und Laktationsberaterin ( IBCLC) und Kinderkrankenschwester am Dresdner Uniklinikum, die Wichtigkeit der Muttermilch. Doch nicht bei jedem Neugeborenen ist es so einfach, diese auch zur Verfügung zu stellen. Diese Erfahrung machte Katharina Werner durch. Ihre kleine Leonie kam in der 28. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt zur Welt und verbrachte die ersten sechs Wochen ihres Lebens auf der Intensivstation. Ein direktes Anlegen an die Brust war also nicht möglich.

„Jeder Tropfen zählt.“

Trotzdem wurde alles dafür getan, dass Leonie zu ihrer Milch kommt: „Wir wollen ein stillfreundliches Klinikum sein“, sagt Oberarzt Jürgen Dinger. Katharina Werner kann dies bestätigen: „Als ich nach dem Kaiserschnitt zurück auf Station war, brachte mir eine Schwester sofort die Milchpumpe ans Bett“, erinnert sie sich. Neben dem regelmäßigen Abpumpen sammelte die junge Mutter außerdem jeden Tropfen mithilfe einer Kanüle. „Mit jedem Milliliter bin ich auf die Intensivstation gegangen und habe mein Baby damit gefüttert“, erzählt sie. Und das ist auch nötig, wie Stillberaterin Claudia Nitz begründet: „Die Muttermilch ist voller Nährstoffe. Kommt ein Baby zu früh auf die Welt, wird die Muttermilch entsprechend auf die Bedürfnisse des Neugeborenen eingestellt.“ Deshalb fordere man die werdenden Mütter auf Station auch auf, das Kolostrum, also die erste Substanz, welche die weiblichen Milchdrüsen produzieren, aufzufangen, erklärt Nitz und ergänzt. „Jeder Tropfen zählt.“

Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“

Und hier beginnt das Problem. Da die Frühchen die Muttermilch nicht direkt aus der Brust bekommen, müssen die Kanülen und Fläschchen auf Körpertemperatur gebracht werden. Dafür nutzen die Mitarbeiter des Klinikums und die Mütter auf Station herkömmliche Babykostwärmer. „Kleinste Mengen können damit nicht richtig erwärmt werden. Außerdem stehen die Flaschen im Wasser, was die Hygiene beeinträchtigt“, erklärt Oberarzt Dinger die Probleme mit den Geräten. Eine Lösung hat er schon im Blick: Ein spezielles Gerät der Marke Barkey. Hiermit können selbst kleinste Mengen Muttermilch schonend erwärmt werden und das trocken. Dadurch ist das Prozedere wesentlich hygienischer und der Hersteller garantiert Keimfreiheit. „Gerade bei Frühchen ist die Hygiene besonders wichtig“, sagt Dinger. Mit dem Gerät können mehrere Portionen gleichzeitig erwärmt werden und schon Mengen von zwei Millilitern sind kein Problem. Allerdings kostet ein solches Gerät rund 2000 Euro. Oberarzt Jürgen Dinger möchte gern 18 Stück für seine Station anschaffen. Und der Verein Dresdner Kinderhilfe möchte ihn bei der Finanzierung unterstützen. Im Rahmen der DNN-Aktion Dresdner helfen Dresdnern werden auch in diesem Jahr wieder Spenden, unter anderem für die Kinderhilfe gesammelt. Der Erlös soll bei der Anschaffung der Wärmegeräte helfen.

Katharina Werner ist mit ihrer Tochter Leonie inzwischen auf der Nachsorgestation angekommen. „Inzwischen bringe ich nur noch so viel Milch mit, wie Leonie braucht. Den Rest friere ich ein“, erzählt sie. Und wenn sie wach ist, kann Katharina Werner die Kleine inzwischen auch selbst stillen. Zusätzlich wird Leonie noch mit einer Sonde ernährt, aber die Chancen stehen gut, dass sie sie zu Hause ganz normal weiter stillen kann.

So können Sie spenden Bitte helfen Sie mit. Eine Spendenbescheinigung wird ab 200,01 Euro ausgestellt. In diesem Zusammenhang bitten wir um ihre Anschrift auf dem Überweisungsauftrag. Name und Spende werden in den DNN veröffentlicht. Wer das nicht möchte, muss widersprechen. Informationen zum Datenschutz gibt es im Internet: www.dnn.de/dsgvo-spenden. Info zum Spendenkonto Empfänger: DNN Weihnachtsaktion IBAN: DE12 8505 0300 3120 1209 00 BIC: OSDDDE81XXX Bitte im Verwendungszweck den entsprechenden Verein, bzw. die Summe pro Verein angeben (Obdachlose, Aufwind, Kinder)

Von Lisa-Marie Leuteritz