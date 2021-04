Dresden

„Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als das Vorhandensein von körperlicher, sozialer, aber auch seelischer Unversehrtheit“, sagte Heinz Reichmann von der Medizinischen Fakultät der TU Dresden mit Blick auf das neue Großprojekt des Universitätsklinikums Dresden (UKD). „Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel gebaut für das körperliche Befinden, jetzt ist die seelische Gesundheit dran.“

Mütter, Heranwachsende, Senioren

In dem neuen Zentrum für Seelische Gesundheit entsteht am UKD ein interdisziplinärer Behandlungsort für psychisch kranke Menschen. Mit mehr Platz, mehr Licht und modernen sanitären Anlagen bietet der Standort künftigen Patienten vor allem eine räumliche Verbesserung, findet Michael Bauer. „Wir wissen aus Studien, dass diese Dinge zur rascheren Genesung führen können“, sagt der Sprecher des neuen Zentrums und Chef der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Schaufelt was weg: Ministerpräsident Michael Kretschmer gewohnt dynamisch – auch beim ersten Spatenstich. Quelle: Anja Schneider

Auch die Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik profitiert von den neuen Räumen auf dem Campus. Leiterin Kerstin Weidner hofft auf eine Erweiterung der Mutter-Kind-Tagesklinik, um psychisch erkrankte Mütter nach der Geburt ihres Kindes stationär behandeln zu können, aber auch auf Therapiemöglichkeiten für Menschen mit Suchtproblemen oder Psychosen. Zudem ist eine Tagesklinik speziell für junge Erwachsene geplant, für die eine psychische Krankheit beim Übergang ins Erwachsenenleben besonders herausfordernd sein kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch im Alter kann die Seele leiden, weil der Körper nicht mehr mitmacht oder die Demenz das Leben bestimmt. Deshalb bietet das neue UKD-Gebäude auch Platz für ein Altersforschungszentrum. „Die steigende Anzahl an älteren und alten Menschen in der Bevölkerung – besonders bei uns in Sachsen – macht uns allen bewusst, dass wir uns noch stärker um diese Menschen kümmern müssen“, sagt Lorenz Hofbauer vom Universitäts Centrum für gesundes Altern. Der Austausch mit den Kollegen aus der Psychotherapie, Psychiatrie und Psychosomatik soll dafür sorgen, dass sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit von Senioren gefördert wird.

Neben dem Zentrum für Seelische Gesundheit und Altersforschungszentrum ziehen am neuen Standort auch die Institute Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin sowie Mikrobiologie und Virologie mit ihren Laboren ein. Daneben erhält die sogenannte Early Clinical Trial Unit des UKD 14 Behandlungsplätze zur Erprobung neuer Wirkstoffe für krebskranke Patienten. 2760 Quadratmeter sind für all diese Bereiche geplant. Das Zentrum für Seelische Gesundheit und die Altersmedizin bekommen 12.080 Quadratmeter.

So soll das Gebäude für das Zentrum für Seelische Gesundheit aussehen. Quelle: Universitätsklinikum Dresden

84 Patientenzimmer soll das neue Gebäude nahe der Mittelachse des UKD-Campus am Ende beherbergen. Große Innenhöfe, Terrassen und Loggien sollen die fehlende Parkanlage vor Ort ersetzen. Die Baukosten von 95 Millionen Euro übernimmt der Freistaat Sachsen.

„Mit dem neu entstehenden Zentrum schafft das Uniklinikum neue Möglichkeiten für medizinischen Fortschritt und innovative Ansätze zum Wohle der Patientinnen und Patienten“, sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer beim Spatenstich am Montag. „Es ist deshalb gut und richtig, dass der Freistaat hier kräftig investiert.“ Nach den aktuellen Planungen sollen Ende 2025 die ersten Patienten ihre Zimmer beziehen können.

Von Laura Catoni