„Wie geht es Ihnen?“ Die junge Schwester, die die Urologie-Ambulanz des Dresdner Universitätsklinikums seit einigen Monaten managt, muss nicht lange überlegen: „Gut.“ Von Pflegedirektorin Jana Luntz bekommt sie an diesem Morgen ein positives Feedback und ein „Weiter so!“. Die 53-Jährige ist auf „Pflegevisite“, für die zuletzt wegen Corona kaum Zeit blieb. Als „wahre Vorreiterin ihrer Profession“ hat sie der Berufsverband Pflegemanagement zur Pflegemanagerin des Jahres gekürt.

Die gebürtige Görlitzerin leitet den Geschäftsbereich Pflege, Service, Dokumentation am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, steht für eine akademisierte Pflege in Augenhöhe mit der Ärzteschaft und setzt dabei auf neue Akzente sowie Innovation. Sie „jongliert“ mit knapp 1500 Stellen und mehr als 2200 Pflegenden. Ihr unterstellt sind rund 3000 Frauen und Männer, dazu kommen Nachwuchsausbildung, Patientenaufnahme, Case-Management für Fallbegleitung und Sozialdienst, das International Office für Patienten aus dem Ausland - und das Archiv.

Mehr psychologische Betreuung für Schwestern und Pfleger

Wie jeden Morgen sichtet die Ostsächsin zuerst ihre Mails und bespricht sich mit der Sekretärin. Corona bleibt Hauptthema, Luntz sieht Handlungsbedarf: „Die psychologische Betreuung für die Schwestern und Pfleger muss ausgebaut werden.“ Und sie will das Personal der Intensivstationen entlasten, etwa um das Aufziehen von Infusionen.

Die körperlichen und psychischen Belastungen dort seien enorm, die Menschen zudem intellektuell extrem gefordert, sagt sie. Verpflichten zum Dienst könne man da niemanden, „das muss man auch wirklich verkraften“.

Von KI für den Dienstplan bis hin zum textilen Exoskelett – Luntz ist offen für Neues. Letzteres, eine Art Sportshirt, hat sie zusammen mit einem regionalen Start-up entwickelt – es ist gerade im Praxistest. „Das an unterschiedlichen Stellen verstärkte Unterhemd entlastet durch Druck und Gegendruck die Wirbelsäule beim Heben und Tragen von Patienten“, erklärt sie.

„Willkommenskultur für jeden, der hier arbeiten möchte“

Fröhlich und zugewandt begeistert die Pflegedirektorin junge Menschen für den Beruf, den sie selbst von der Pike auf gelernt hat. „Ich habe das sehr geliebt, und vermisse diesen Kontakt mit Patienten“, sagt die frühere Krankenschwester. Auch deshalb weiß sie, was diese leisten und welche Kompetenz Pflege hat. Es sei absolut unverständlich, dass diese um Anerkennung ringen müsse.

Die attraktive Brünette engagiert sich auch im Präsidium des Deutschen Pflegerats, damit sich das endlich ändert, und nimmt selbst in Runden mit dem Bundesgesundheitsminister kein Blatt vor den Mund. Für sie hat der Beruf etwas mit Service zu tun, an und für Patienten. Seine Stärken müssten hervorgehoben werden statt zu klagen, wie schlecht es geht – „das motiviert nicht zum Einstieg“. Sie will eine „Willkommenskultur für jeden, der hier arbeiten möchte“ und lebt das auch vor.

Leben nur zwischen Zuhause und Klinik

Nach einem „Wie geht’s?“ entspinnt sich zwischen Tresen und Drucker eine Fachdiskussion, die vom Know-how der Pflege zeugt, vom Zugewandtsein zum Patienten und deren Wertschätzung für die Pflege. Über Wochen habe der Großteil ihrer Leute „hier durchgezogen, mitgemacht, alles gegeben und bis zum Letzten gearbeitet“, berichtet Luntz, deren Leben sich ebenso nur zwischen Zuhause und Klinik abspielte – zum Nachteil der Familie.

Nicht nur deshalb ist die Mutter eines erwachsenen Sohnes und einer Teenager-Tochter in ihrem Team geschätzt. Sie habe immer ein offenes Ohr, zeige ihre Wertschätzung und fordere auch Feedback ein, sagt etwa Pflegedienstleiterin Meike Jäger.

In ihrem Führungsteam gebe es einen sehr offenen Austausch. „Ich kann da auch mal Schwäche zeigen“. Und auch mit Gegenwind kann Luntz umgehen: „Kritiker gibt es immer.“ In ihrem Büro hängt ein Bild mit Buddha. „Ich bin ein eher spiritueller Mensch, ich glaube an das Gute im Menschen und in den meisten Fällen bekomme ich das auch zurück – das trägt mich.“

2015 Rückkehr nach Sachsen

Luntz, die kleine russische Ikonen sammelt, hat nach dem Studium – Pflegemanagement und Gesundheitsökonomie – schnell im Westen Karriere gemacht. Erst war sie Vize-Pflegechefin der Uniklinik Tübingen (Baden-Württemberg), dann „beerbte“ sie den Pflegedirektor. „Aber ich wollte immer zurück, ich liebe Sachsen“, sagt sie. Die Spitzenposition am Uniklinikum Dresden machte es 2015 möglich. „Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein.“

Erfolg ist für die Görlitzerin Teamwork und Inspiration. Sie motiviert, gibt Freiraum zur Entfaltung, was sie „eigene Fußspuren setzen“ nennt. Und wenn zudem die Chemie untereinander stimmt, „bin ich auch gleich entspannter“. Dafür hat Luntz auch das regelmäßige Treffen namens „Schöne Woche“ etabliert, wo nur über Gelungenes gesprochen – und gelacht wird. „Bei so viel Stress sieht man ja oft nur den Ärger.“

