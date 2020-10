Uniklinik Dresden bekommt 7,5 Millionen Euro für Corona-Forschung

Dresden

Die Hochschulmedizin Dresden bekommt vom Bund 7,5 Millionen Euro für die Forschung im Zuge von Covid-19. Mit dem Ziel, in möglichst kurzer Zeit Erkenntnisse über die Formen und Ursachen der neuartigen Erkrankung ebenso verfügbar zu machen, wie erfolgversprechende Therapien und flächendeckende, effiziente Versorgungsstrukturen, fördert das Bundesforschungsministerium insgesamt 13 Projekte im Netzwerk Universitätsmedizin mit 150 Millionen Euro.

Gemeinsames Projekt mit Universitätsmedizin Frankfurt

Das geförderte in Dresden ansässige Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines optimalen Pandemie-Managements. Gemeinsam mit der Universitätsmedizin Frankfurt wird ein auf regionale Gegebenheiten zugeschnittenes Konzept der stationären Versorgung von Patienten entwickelt und erprobt. Den Angaben nach geht es um neue, intelligent gestaltete Strukturen, um Überlastungen einzelner Kliniken zu vermeiden und deren Kapazitäten bedarfsgerecht anzupassen.

Die zentrale Krankenhausleitstelle Corona für Dresden und Ostsachsen am Uniklinikum. Quelle: Uniklinikum / Holger Ostermeyer

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus hat dazu bereits im Frühjahr 2020 sein wissenschaftliches wie praktisches Know-how unter Beweis gestellt. Leuchtturmprojekte waren die im Auftrag des Freistaats Sachsen eingerichtete „Zentrale Krankenhaus-Leitstelle Corona Dresden/Ostsachsen“ und das „Dresdner Informations- und Prognosetool für Erkrankungsverlauf und Bettenauslastung in Sachsen (DISPENSE)“.

Dresdner Uniklinik stellte Know-how unter Beweis

„Mit der am Uniklinikum konzipierten und betriebenen Krankenhaus-Leitstelle haben wir in den damals schwierigsten Wochen der Pandemie unter Beweis gestellt, dass es mit neuen, intelligent gestalteten Strukturen durchaus möglich ist, die vorhandenen Kapazitäten von 33 regionalen Klinken optimal zu steuern und so einen Kollaps des Systems zu verhindern“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums. Die Leitstelle hat in den vergangenen Monaten gezeigt, wie sich die Verteilung der Patienten bedarfsorientiert und in Abhängigkeit des Schweregrades der Erkrankungen zentral zu managen ist. Auch der Aspekt einer heimatnahen Unterbringung ließ sich dabei berücksichtigen. „Auf diese Weise ist es während der Pandemie gelungen, die Überlastungen einzelner Kliniken zu vermeiden und deren Kapazitäten bedarfsgerecht anzupassen. Dieses erfolgreiche Vorgehen ist einer der Gründe, warum die Hochschulmedizin Dresden mit ihrem Projektantrag erfolgreich war.“, fährt Prof. Albrecht fort.

Von dpa/fg