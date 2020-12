Dresden

Steif, unbequem und mit Löchern im Polster – so in etwa lassen sich die Stillstühle auf der Frühchen- und Neugeborenenstation des Dresdner Uniklinikums beschreiben. Dank der zahlreichen Spenden im Rahmen der DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“ konnten dieses Jahr neue Exemplare angeschafft werden.

Erleichterung für Mütter und Babys

Die Mütter auf der Station freuen sich über zehn neue Stillstühle, die das Stillen und Kuscheln viel angenehmer machen. Die neuen Stühle lassen sich nach hinten kippen, gleichzeitig fährt vorn eine Ablage für die Füße heraus. Außerdem haben sie bequeme Polster am Kopfende und Rollen an den Stuhlbeinen. So können die Stühle einfach und ohne Kraftanstrengung bewegt werden. Auch Kabel, Beatmungsgeräte oder andere notwendige Versorgungsapparate können an dem Stuhl angebracht werden. Das ist vor allem für Frühchen und deren Mütter eine Erleichterung, da so gefahrloses Kuscheln trotz Schläuche und Geräte möglich wird.

„Manche Neugeborenen verbringen bis zu zehn Wochen bei uns auf Station“, sagt Klinikleiter Professor Reinhard Berner. Die Zeit soll den Kindern und auch den Eltern so angenehm wie möglich gemacht werden. Zudem lege die Klinik großen Wert darauf, dass die Neugeborenen gestillt werden, um die wichtigen Nährstoffe der Muttermilch zu erhalten. Die Stillstühle erleichtern diese Situation, die sowohl von der Mutter als auch von dem Neugeborenen erstmal erlernt werden muss. Zwar ist der Bedarf mit zehn Stühlen noch nicht ganz gedeckt – immerhin kostet ein Exemplar um die 2500 Euro. Aber ein Anfang ist gemacht.

Von Lisa-Marie Leuteritz