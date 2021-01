Dresden

Menschen, bei denen eine Autismus-Störung diagnostiziert wird, haben oft soziale und kommunikative Schwierigkeiten. Alltagssituationen, wie Arztbesuche können daher schnell zu Irritationen führen. Vielen Autisten fehlt auch das Zeitgefühl, weshalb das Warten auf den Arzt quälend sein kann. In der Dresdner Autismus-Ambulanz finden sich die Patienten beim Eintreten in einem etwa 50 Meter langen Flur wieder, gespickt mit Türen. Einladend war das nie. Bis jetzt. Denn eines begeistert viele Autisten, welche die Ambulanz am Uniklinikum besuchen: Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Langer Gang wird zu Straßenbahn-Spielplatz

Aber wie kommen die Autismusambulanz und die DVB nun zusammen? Zunächst hat Britta Fahr, Kunsttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, begonnen, den langen Flur etwas freundlicher zu gestalten. Die Wände wurden in den Farbtönen grün und taupe, einem bräunlichen Grau, gestrichen. „Die zurückhaltenden Farbtöne wirken beruhigend und lassen sich gut mit den unterschiedlichen Farbakzenten der Pinnwände oder den zwei zum Spielen einladenden Tafeln kombinieren“, sagt Britta Fahr.

Und nun kommen die DVB ins Spiel. Die Anmeldung der Autismus-Ambulanz ist mit einem typischen Haltestellenschild ausgestattet. Außerdem finden die Patienten entlang des Ganges die DVB-typische Haltestange mit Haltewunschknopf, einen Fahrkartenautomaten, natürlich einen orangefarbenen Fahrkartenentwerter und sogar Sitze im schwarz-gelben Design. Der Eindruck eines unendlich langen Ganges ist damit passé.

Katja Albertowski, Leiterin der Autismus-Ambulanz, freut sich über die Neuerungen. Sie erlebt nach eigenen Aussagen in ihrem Arbeitsalltag immer wieder, wie präsent und wichtig die Dresdner Straßenbahnen und Busse für viele Patienten sind. Hinweisschilder, Fahrpläne und Karten mit den vielen Linien folgen einer festen Struktur, die für Menschen mit dieser Entwicklungsstörung sehr wichtig sei, erklärt sie. Auch den Therapeuten falle es dadurch leichter, mit den Patienten Kontakt aufzunehmen. Die DVB können dafür eine Brücke sein.

Dort waren die Mitarbeiter schnell Feuer und Flamme für die Idee. Lucienne Demmler, bei den DVB für das Kinder- und Jugendmarketing zuständig, erinnert sich an die Anfrage: „Wir waren von Anfang an begeistert. Es ist immer wieder schön, wenn wir die Kinder begeistern können.“ Vom Klinikum habe es kaum Vorgaben gegeben und die Marketing-Mitarbeiter konnten sich mit ihren Ideen austoben. Seit einigen Monaten ist die etwa zwei Meter lange Tafel mit Fahrkartenentwerter, magnetischem Puzzle und Original-Haltegriff mit Schalter nun in der Autismus-Ambulanz angebracht. Und die Begeisterung der Patienten ist spürbar, bestätigt Katja Albertowski.

Von Lisa-Marie Leuteritz