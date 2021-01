Dresden

Während die Impfzentren für die Bevölkerung seit Montag geöffnet sind, laufen auch die Impfungen von Ärzten und Schwestern sowie Pflegern an den Dresdner Krankenhäusern auf Hochtouren. Das Universitätsklinikum Dresden hat längst die Marke von 1000 geimpften Mitar­beitern geknackt, erklärte jetzt der Medizinische Vorstand Professor Michael Albrecht. „Damit nehmen wir einen Spitzenplatz unter den deutschen Gesundheitseinrichtungen ein.“

Akzeptanz der Impfung außerordentlich hoch

Aus den Zahlen sei ablesbar, dass die Akzeptanz der Impfung unter dem medizinischen Personal außerordentlich hoch sei. „Das liegt sicher auch daran, dass wir tagtäglich mit dem großen Leid konfrontiert werden, das Covid-19 auslöst“, so Albrecht. Der Betriebsärztliche Dienst des Uniklinikums beobachte sehr genau, wie die Mitarbeiter die Impfungen vertragen. „Wir haben dabei nur sehr vereinzelt sehr milde Komplikationen registriert.“

Ziel sei es, alle Mitarbeiter zu impfen, die dies wünschen, so Albrecht. Dabei gehe das Klinikum nach der vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Priorisierung aus. „Bereits jetzt sind diejenigen geimpft worden, die täglich direkten Kontakt zu Covid-19-Patienten haben. Nun beginnen wir mit der vierten Phase. Aktuell werden die Teams geimpft, die in den virologischen Laboren arbeiten oder die ei­nen sehr unmittelbaren Kontakt zu Patienten haben – etwa in den Bereichen Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde oder Zahnmedizin“, erklärte der Medizinische Vorstand.

Hohes Engagement der Belegschaft

Die Vergabe der Impftermine für die Belegschaft erfolge elektronisch. Das Nadelöhr seien die noch ausstehenden Lieferungen von Impfdosen. Die Impfkampagne am Klinikum sei eine logistische Herausforderung und nur dank des hohen Engagements der Belegschaft möglich. „Hier ziehen die Teams des Betriebsärztlichen Diensts und der Klinikapotheke sowie Freiwillige aus den ärztlichen und pflegerischen Berufsgruppen an einem Strang.“

Das Uniklinikum übernehme in der Frage der Impfung gerne eine Vorbildfunktion. Nur wenn es gelinge, eine sehr große Zahl an Menschen gegen das Virus zu impfen, könne die Gesellschaft langfristig zum Alltag zurückkehren. Ziel müsse es sein, so schnell wie möglich eine Impfquote von 70 Prozent zu erreichen. Laut Albrecht erreicht das Uniklinikum in einigen Bereichen bereits eine Impfquote von mehr als 90 Prozent. Wichtig, so Albrecht, sei die Klarstellung, dass die Schutzwirkung erst sieben Tage nach der zweiten Immunisierung eintrete.

Online-Diskussion zur Impfthematik

Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Sachsen bietet an diesem Donnerstag ab 17 Uhr eine Online-Veranstaltung zur Thematik der Covid-19-Impfung an. Neben Michael Al­brecht werden auch Erik Bodendiek, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Rüdiger Unger, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuz Sachsen, Dr. Thomas Grünewald, Leiter der Sächsischen Impfkommission und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) diskutieren und Fragen beantworten. Joachim Klose, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung, moderiert die Debatte.

Von Thomas Baumann-Hartwig