Unikat im Dresdner Schloss soll 2022 fertig sein 

Ulrike Hahn, Restauratorin, steht auf einem Baugerüst im großen Schlosshof des Residenzschloss und arbeitet mit einem Pinsel an einem Bildfeld des Wandgemäldes in Fresko-Technik. Das Gemälde am Altan, einer viergeschossigen Loggia an der Rückseite des Hausmannsturms, zeigt Königin Saba vor dem Thron Salomos und wurde nach fast vierjähriger Vorbereitungszeit fertiggestellt. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil