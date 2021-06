Dresden

Es passierte am 5. Dezember 2020: Auf der Teplitzer Straße in Strehlen herrscht der übliche Sonnabendverkehr, an der Haltestelle in Höhe der Corinthstraße warten einige Leute auf den nächsten Bus. Gegen 12.50 Uhr kommt ein Mercedes aus Richtung Stadt, fährt plötzlich ungebremst auf den Fußweg und dann in das Haltestellenhäuschen. Der Benz streift einen der Wartenden, verfehlt zwei weitere nur knapp und rauscht durch die Glasscheiben.

Herumfliegende Glassplitter verletzen einen Mann und eine Frau. Das Auto fährt weiter, demoliert einen Telefonkasten und legt so den Telefonverkehr in der Umgebung lahm, rast durch eine Hecke, streift einen Baum und bleibt kurz vor einem Wohnhaus stehen. Ergebnis: drei Menschen in der Klinik, darunter der Fahrer, und ein Sachschaden von 31 000 Euro. Trotzdem hatten alle Glück, das hätte anders ausgehen können.

Bereits am Vortag zwei schwere epileptische Anfälle

Am Steuer des Mercedes saß Mike H. Der 49-Jährige hatte plötzlich die Gewalt über seinen Wagen verloren: kein Fahrfehler, kein Alkohol, keine Drogen. Der Mann, der übrigens Jahrzehnte als Gerüstbauer gearbeitet hat, ist Epileptiker, wird medikamentös behandelt und hatte während der Fahrt einen Anfall. Das kann passieren – nur bei Mike H. war es zu erwarten. Er war bereits am Vortag wegen zwei schwerer Anfälle in eine Klinik gebracht worden. Am späten Abend wurde er auf eigenen Wunsch entlassen. Am nächsten Tag setzte er sich trotzdem hinters Steuer, obwohl seine Werte miserabel waren.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung vor. Führerschein und Fahrerlaubnis wurden eingezogen, im Gegenzug bekam er einen Strafbefehl in Höhe von 140 Tagessätzen à 50 Euro. Zuviel fand der 49-Jährige und legte Einspruch ein. Darüber wurde gestern verhandelt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Strafbefehl war wirklich etwas hoch angesetzt, das fanden auch Richter und Staatsanwalt. Einig waren sich aber auch alle, dass Mike H. mit seiner Fahrt „Mist gebaut“ hatte. „Sie waren fahruntüchtig und das mussten Sie wissen. Sie hätten in Ihrem Zustand nicht fahren dürfen“, warf ihm der Staatsanwalt vor. 80 Tagessätze à 40 Euro reichten Richter Frank Ponsold aus. Zudem muss Mike H. noch eine Weile laufen. Er nahm das Urteil an.

Von Monika Löffler