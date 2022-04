Kostenlos bis 11:35 Uhr Unfall am Wahltag in Dresden: Saß ein Betrunkener am Steuer?

Mit reichlich Alkohol im Blut soll ein Dresdner am Tag der Bundestagswahl mit seinem Oldtimer vor einem Wahllokal vorgefahren sein. Dabei verursachte er noch einen Unfall. Vor Gericht gab er nun aber an, sein Sohn sei gefahren. Was stimmt?