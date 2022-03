Unbegleitete Jugendliche in Dresden gestrandet

Dresden

Von Montag zu Dienstag sind in Dresden 560 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Diese Zahl nannte Stadtsprecher Kai Schulz am Dienstag. Die Menschen seien in Notun­terkünften untergebracht worden. Die Stadt habe acht Turnhallen belegt. Zwei weitere Turnhallen würden für die Versorgung der Flüchtlinge genutzt. Seit Freitag habe Dresden 1048 geflüchtete Menschen untergebracht. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 sind 593 Flüchtlinge nach Dresden gekommen, so Schulz. In den Turnhallen stehen 895 Plätze zur Verfügung, in der Messe Dresden wurden 200 Plätze eingerichtet, die noch nicht belegt sind.

Unter den Geflüchteten haben sich auch vier unbegleitete Minderjährige im Alter von 16 Jahre befunden. Diese Jugendlichen werden jetzt vom Jugendamt der Landeshauptstadt betreut, das auch versucht, sich mit den Angehörigen in Verbindung zu setzen.

Viele Flüchtlinge kommen in Dresden an und setzen ihre Reise am nächsten Tag fort. 509 Menschen werden laut Schulz in Dresden bleiben und haben sich registrieren lassen. Sie wurden in Hotels untergebracht, die Stadt hat auch 19 Wohnungen belegt. Großvermieter wie Vonovia und die Genossenschaften stellen Kontingente an Wohnungen zur Verfügung, die aber noch für die Einquartierung von Flüchtlingen vorbereitet werden müssen.

Das zentrale Ankunftszentrum in der Messe Dresden hat am Dienstag gegen 14 Uhr nach mehreren Probeläufen und einem Stromausfall den regulären Betrieb aufgenommen, erklärte der Stadtsprecher. In der Messe ist das Bürgeramt mit 14 Beschäftigten vor Ort und übernimmt die Registrierung der Geflüchteten. Das Gesundheitsamt führt bei allen Ankommenden Coronaschnelltests durch und weist auf die Möglichkeit einer Schutzimpfung im benachbarten Impfzentrum hin.

Das Sozialamt hat 20 Mitarbeiter in die Messe geschickt und unterstützt die Flüchtlinge bei der Beantragung von Sozialleistungen sowie bei der Unterbringung. Ziel sei es, vor allem Familien Hotelzimmer und Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das Jugendamt ist mit zehn Beschäftigten vor Ort und nimmt unbegleitete Kinder und Jugendliche in Obhut. Diese werden im Kinder- und Jugendnotdienst, in Heimen oder in Gastfamilien aufgenommen. Viele Kinder und Jugendliche kommen mit den Großeltern in Dresden an, hier prüft das Amt, ob die Eltern der Begleitung zugestimmt haben.

Von Thomas Baumann-Hartwig