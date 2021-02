Dresden

Wer sich kein Umzugsunternehmen leisten kann, spannt zu diesem Anlass meist die Familie oder Freunde ein. Sie helfen beim Kisten tragen oder stellen für den Transport ihr Auto zur Verfügung. Auch ein Leser möchte bei einem Umzug helfen. Er fragt: „Darf ich für die Umzugshilfe das Bundesland verlassen?“

„Ja“, ist die Antwort des Sozialministeriums Sachsen, „sofern während des Umzugs die dafür vorgesehenen Auflagen des jeweiligen Bundeslandes eingehalten werden.“ Diese Vorschriften sollten vorab unbedingt geprüft werden.

Kontaktbeschränkung gilt auch bei Umzügen

In Sachsen selbst darf der Umzug von einem Unternehmen oder in Eigenleistung durchgeführt werden. Die Firma mit mehreren Mitarbeitern den Umzug über die Bühne bringen, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Im privaten Rahmen gilt jedoch auch in diesem besonderen Fall die aktuelle Kontaktbeschränkung.

Soll heißen: Sie können zusätzlich zu den Angehörigen des eigenen Hausstandes lediglich eine Person eines weiteren Hausstandes einsetzen. Der 15-Kilometer-Radius muss bei Umzügen nicht eingehalten werden.

Ausgangssperre ist zu beachten

Diese Kontaktbeschränkung – ein Haushalt plus eine weitere Person – gilt zur Zeit in ganz Deutschland. Außerdem ist in folgenden Bundesländern aufgrund des hohen Infektionsgeschehens die nächtliche Ausgangssperre zu beachten:

Baden-Württemberg (20-5 Uhr)

Bayern (21-5 Uhr)

Bremen (22-6 Uhr)

Thüringen (22-5 Uhr)

Sachsen (22-6 Uhr)

Zusätzlich sollten Sie sich über die Corona-Regeln informieren, die im Zielort gelten. Womöglich gibt es in Städten oder Landkreisen mit hohen Corona-Fallzahlen weitere Einschränkungen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski