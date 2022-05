Dresden

Überraschung für das Dresdner Amt für Schulen: Im Finanzausschuss sind die Umzugspläne der Stadtverwaltung gescheitert. Es gab nur wenig Zustimmung. Zuvor im Bauausschuss hatte es noch eine knappe Mehrheit für die Pläne aus dem Bereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) gegeben. Nun liegt das letzte Wort beim Stadtrat.

Gemeinsames Domizil angestrebt

Bislang sind 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des alten Schulverwaltungsamtes, das zum Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) gehört und seit Jahresbeginn Amt für Schulen heißt, auf fünf Standorte an der Fiedlerstraße, der Hoyerswerdaer Straße, der Grundstraße, der Marienberger Straße sowie dem Messering 2a verteilt. Mit der neuen Struktur, mit der nun auch bisherige Mitarbeiter aus dem Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung sowie dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen zur Schulverwaltung gehören, kommen 53 Verwaltungsmitarbeiter hinzu.

Für alle sollte ein gemeinsames Domizil gefunden werden. Nach einer Ausschreibung hatte der Kühn-Bereich die Angebote geprüft und nur vier überhaupt grundsätzlich für tauglich und nur zwei für realisierbar gehalten. Die Wahl fiel auf die neuerrichteten „Annenhöfe“ der TLG Immobilien AG an der Schweriner Straße 3–5. 3500 Quadratmeter will die Stadt dort anmieten. Zunächst war von 16,50 Euro Kaltmiete die Rede.

Mietexplosion nach Verkauf

Doch inzwischen wurde die Immobilie an einen Investor verkauft. Dieser verlangt plötzlich 22 Euro. Da reichte es den Stadträten im Finanzausschuss. Das sind schon „horrende Summen“, erklärte Torsten Nitzsche von den Freien Wählern die ablehnende Haltung seiner Fraktion. Es reiche nicht, wenn die Verwaltung sagt, „die Preise sind halt so“. Die Verwaltung müsse jetzt die Suche erneut „intensiv aufnehmen“, die Schulbehörde könne auch an der Peripherie angesiedelt werden.

So sieht es auch Tilo Kießling von den Linken. „So geht das nicht, ein solches Amt mit relativ wenig Publikumsverkehr muss nicht in der Innenstadt angesiedelt werden“. Die „Kosten sind deutlich zu hoch“, sagte Kießling. Der OB müsse für eine zustimmungsfähige Vorlage sorgen.

Da könnte schwierig werden. Selbst die Grünen stimmten im Finanzausschuss wegen der hohen Kosten nicht dafür. „Wir haben große Bauchschmerzen“, sagte Grünen-Politiker Torsten Hans. Seine Fraktion werde sich die Sache noch genau ansehen. Er schloss nicht aus, dass sich die Haltung noch ändern könnte.

„Moderne Arbeitswelt“ geplant

Die Verwaltung will mit dem neuen Domizil die Voraussetzung für die Möglichkeiten der modernen Arbeitswelten schaffen. Vor allem in mobilen Arbeitsplätzen in Großraumbüros werden Potenziale gesehen. So könnten Einsparungen den hohen Mietkosten gegengerechnet werden. Der neue Besitzer der Annenhöfe hat offenbar vor allem wegen des Innenausbaus nach Mieterwünschen an der Preisschraube gedreht. Solche Ausbauwünsche könnte freilich auch in anderen Objekten teuer werden.

Neben der Zusammenfassung der Schulverwaltung verfolgt die Stadtverwaltung auch ein zweites Ziel. Das Grundstück an der Fiedlerstraße soll zukünftig durch die TechnologieZentrumDresden GmbH (TZD GmbH) genutzt werden, die dort ein Technologie- und Gründerzentrum zu betreiben. Damit soll das vollständig vermietete Bioinnovationszentrums am Tatzberg erweitert werden, das ebenfalls von der TZD betrieben wird. Mit dem Angebot an der Fiedlerstraße für Wissenschaftler aus der Biotechnologie und verwandten Branchen könne der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Dresden gestärkt werden.

CDU „mit der Faust in der Tasche“ dafür

„In der Abwägung sind wir deshalb für den Umzug“, erklärte Peter Krüger (CDU). Anderenfalls würden für den Ausbau des Technologiestandorts Fördermittel verloren gehen. Er wundere sich, dass andere Fraktion hier nicht ihrer Verantwortung nachkommen. Die Mietkosten in den Annenhöfen seien „unverschämt und nicht marktüblich“. Leider stünden aber beispielsweise Flächen im World-Trade-Center erst in zwei Jahren zur Verfügung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorlage von Baubürgermeister Kühn sei leider „zeitlich sehr knapp“ vorgelegt worden. Hätte es einen anderen Zeitkorridor gegeben, müsste jetzt nicht „mit der Faust in der Tasche“ zugestimmt werden. Der Baubürgermeister müsse die Umzugspläne jetzt zur Chefsache machen und für eine Mehrheit im Stadtrat sorgen. Er mag das Wort zwar nicht, aber in diesem Fall sei es angebracht. Der Umzug in die Annenhöfe sei „alternativlos“, sagte Krüger.

Von Ingolf Pleil