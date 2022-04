Dresden

Den Umweltbericht 2019/2020, laut Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) „Gradmesser für den Zustand von Natur und Umwelt in Dresden“ in diesen Jahren, hat die Stadt jetzt vorgelegt. Daraus geht hervor: Der Raum Dresden leidet unter stärkerer Überwärmung, mehr Versiegelung und stärkeren Dürreschäden.

Dürre und Starkregen

Nach dem Dürrejahr 2018 setzte sich auch in den darauffolgenden Jahren die Trockenheit fort, die sich stark auf den Baumbestand auswirkt: Während 2017 noch 78 Stadtbäume abgestorben waren, stieg diese Zahl 2018 auf 140 und 2019 sogar auf 204. Die „außergewöhnliche“ Dürre im Boden sei neben einem Niederschlagsdefizit auch der Grund für den auch 2020 sehr niedrigen Grundwasserspiegel, der bereits seit 2014 stetig zurückgeht.

Ein Phänomen, das offenkundig konträr dazu steht, sind Starkregenfälle. In den vergangenen 20 Jahren gab es laut Bericht fünf- bis sechsmal Starkregen, nach Aussage des Deutschen Wetterdienstes ist durch den Klimawandel damit in Zukunft häufiger und intensiver zu rechnen. Das extreme Wetterereignis könne Wohnhäuser etwa durch Überflutungen oder Kanalrückstau beschädigen. Jähnigen schlussfolgert: „Wir sind gefordert, uns an die Änderungen des Klimas anzupassen, damit wir in Zukunft mit Hitze- und Trockenperioden als auch Starkregenereignissen besser umgehen können.“

Projekte zur Klimaanpassung

Verbesserungen hat es laut Bericht in den Bereichen umweltfreundliche Verkehrsarten, Luftbelastung und Lärm gegeben. Die Umweltbürgermeisterin hebt auch Projekte hervor, die Dresdens Klimaanpassung unterstützen, beispielsweise die von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) 2019 erlassene Richtlinie „Dresden baut grün“, nach der bei Hochbauvorhaben Fassaden und Dächer begrünt werden müssen. Auch kämen neue Grünanlagen im Stadtbild hinzu, bei denen zunehmend Blühwiesen statt Rasenflächen gepflanzt werden. Ein Beispiel von vielen sei der Baustart im Südpark, bei dem Bürger an der Planung beteiligt waren. Die Dresdner setzten sich zudem für ihre Grünflächen ein, wie bei den Elbwiesenreinigungen zu beobachten sei. Wolfgang Socher, Leiter des Umweltamts, sagt: „Es sind oftmals keine spektakulären Vorhaben, sondern ei­ne Vielzahl von Aktivitäten, die in Summe zur Stabilisierung des städtischen Ökosystems beitragen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Stadtrat hatte Anfang 2020 beschlossen, dass Dresden „deutlich vor 2050“ klimaneutral werden soll. Daher werde zurzeit das Energie- und Klimakonzept weiterentwickelt, indem etwa immer mehr Photovoltaikanlagen auf Gebäuden montiert werden. Der ganze Umweltbericht findet sich auf der Website der Stadt.

Internet dresden.de/umweltbericht

Von Linde Gläser