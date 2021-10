Der Geberbach im Südosten Dresdens soll in einem etwa vier Kilometer langen Bereich in zwei Abschnitten renaturiert und erlebbar gemacht werden. Die Pläne dafür liegen jetzt auch – und dürfen rege diskutiert werden.

An der Kreuzung von Mügelner Straße und dem Seidnitzer Weg, an Grenze zwischen Dresden-Prohlis und Reick, verschwindet der Geberbach in Rohren unter der Erde. Quelle: Heiko Weckbrodt