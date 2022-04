Dresden

Gisbert Porstmann düst noch immer mit seinem alten DDR-Führerschein durch die Lande. „Das ist ja kein Objekt langer Reflexionen“, erklärt Dresdens oberster Museumschef. „Er wohnt einfach in meinem Portemonnaie. Und eigentlich will man ihn möglichst nie zeigen müssen, denn dafür kommt ja im Wesentlichen nur die Polizei in Frage. Ich hoffe, dass ich die Umtauschfrist nicht verpasse.“

Umtausch verpasst? Vorerst ist kein Bußgeld fällig

Porstmann gehört als 1963er zu den Jahrgängen (1959 bis 1964) die bis Mitte Januar 2023 eine neue Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat vorweisen müssen. Er hat also noch Zeit. Eine erste Frist für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 war dagegen am 19. Januar abgelaufen. Doch wegen der Pandemie wird für sie bis 19. Juli 2022 kein Bußgeld fällig, wenn sie es nicht hinbekommen haben.

Ziel: fälschungssichere Dokumente

Hintergrund: Bis 2033 müssen rund 43 Millionen Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind, umgetauscht werden. Grund: Die Dokumente sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein und zum Schutz gegen Missbrauch in einer Datenbank gespeichert werden.

Ist nur noch 15 Jahre gültig und soll bis 2030 alle Papierfleppen ersetzen: Der EU-Führerschein im Scheckkartenformat. Quelle: Andreas Gora, dpa

Erste blöde Erfahrung mit der neuen Freiheit

Seine Fahrerlaubnis hat Gisbert Porstmann 1984 gemacht, obwohl er zu Ostzeiten nie ein Auto hatte. In dem rosafarbenen Dokument ist das Jahr 1990 besser zu erkennen. „Zur Währungsunion bin ich damals von Wien aus die Donau entlang gewandert und wurde in St. Pölten bestohlen – die ersten blöden Erfahrungen mit der neuen Freiheit“, erläutert Porstmann das Datum. „Deshalb hab ich dann, zurück von der Wanderung, einen neuen Führerschein ausgestellt bekommen.“ Von seinem ersten Auto schwärmt der promovierte Kunstgeschichtler noch heute: „Das war nach der Wende ein herrlicher alter VW Passat Kombi. Der hat irgendwas zwischen 5000 und 8000 D-Mark gekostet, und ganz sicher habe ich mir den frühestens 1994 kaufen können.“

Umtausch in Dresden – wie und wo? Der Antrag auf Umtausch des Führerscheins lässt sich auch in Dresden per Post stellen (Anschrift der Behörde: Landeshauptstadt Dresden, Ordnungsamt, SG Fahrerlaubnisbehörde, Postfach 120020, 01001 Dresden). Das hierfür benötigte Antragsformular sowie weitere wichtige Informationen können unter www.dresden.de/fuehrerschein heruntergeladen werden. Gemeinsam mit dem Antragsformular verschicken Sie dann eine Kopie des Personalausweises oder Reisepasses, eine Kopie des vorhandenen Führerscheins (Vorder- und Rückseite), ein biometrisches Passbild, 35 x 45 mm, keine abgerundeten Ecken an die Fahrerlaubnisbehörde. Von dort kommt dann ebenfalls per Post der Abholungstermin und der Gebührenbescheid über 25,30 Euro. Wer persönlich bei der Dresdner Fahrerlaubnisbehörde vorsprechen will, muss sich per E-Mail (fuehrerscheinstelle@dresden.de) oder per Telefon (0351-4888099) einen Termin besorgen und in die Hauboldstraße 7 (01239 Dresden) begeben. Dass die Bearbeitung nach Angaben auf der Website derzeit zehn Wochen dauert, sollten Umtauscher zur Wahrung der Fristen einplanen. Das sind die Umtauschfristen

Gunther Emmerlich darf seit 1963 Auto fahren

Gunther Emmerlichist auf seinem Passbild im rosafarbenen Ausweis schon 36 – im feinen Anzug und mit kunstvoll gewelltem Blondhaar. Der bekannte Sänger (Bass) und Entertainer ist Jahrgang 1944 und gehört damit zu denen, die sich mit dem Umtausch am längsten Zeit lassen können – bis Januar 2033 nämlich. Das Bundesverkehrsministerium ging wohl davon aus, dass nicht mehr viele der vor 1953 Geborenen nach 2033 von ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch machen möchten. Bei Gunther Emmerlich ist das absolut nicht ausgemacht: Autofahren darf er seit 1963 und als gefragter Künstler tut er es bis heute oft und gern.

Diese Unterlagen sind für den Umtausch nötig

Die neuen Karten, die an alle ausgegeben werden, sind künftig nur noch 15 Jahre gültig, um Namen und Lichtbilder ab und an auf den neusten Stand zu bringen – beim Blick auf oft schräge Frisuren und abenteuerliche Klamotten der alten Passfotos in den DDR-Führerscheinen kein unbilliges Verlangen. Um die neue EU-Plastikkarte zu beantragen, braucht es einen Termin bei den zuständigen Behörden und beim Vorsprechen einen Personalausweis oder Reisepass sowie ein biometrisches Passfoto und den aktuellen Führerschein. Mit Kosten um die 25 Euro muss gerechnet werden.

Onlineverfahren erhöht Antragszahlen rasant

In Dresden sind von Mai 2021 bis Mitte März 2022 mehr als 10 200 Papierführerscheine ins EU-Scheckkartenformat umgewandelt worden. Dem Dresdner Ordnungsamt zufolge gewann der Umtausch an Tempo, als Mitte vergangenen Jahres das Onlineverfahren an den Start ging. Waren es davor im Durchschnitt 112 Anträge monatlich, stieg die Zahl danach im Schnitt auf fast 1000 im Monat an. Jetzt dürften die Jahrgänge von Gisbert Porstmann allmählich aktiv werden.

Allerdings wird dieser gigantische bürokratische Aufwand an Zeit, Geld und Papieren sich in absehbarer Zeit minimieren. Grund: Das Verkehrsministerium hat den digitalen Führerschein in Visier.

Von Barbara Stock