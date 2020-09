Dresden

Aufgrund von Gleisbauarbeiten auf der Wallstraße und dem Dr.-Külz-Ring werden die Straßenbahnlinien 11 und 12 von Montag, 3.30 Uhr bis 27. September, 3.30 Uhr umgeleitet.

Die Linie 11 verkehrt zwischen Wiener Straße und Marienbrücke über Hauptbahnhof, Ammonstraße und Bahnhof Mitte. Die „12“ fährt zwischen Pirnaischer Platz und Postplatz über die Wilsdruffer Straße. Die Linie 7, die nachts am Postplatzanschluss teilnimmt und über den Dr.-Külz-Ring fährt, verkehrt in dieser Zeit ebenfalls über die Wilsdruffer Straße.

Die Buslinie 75 kann die Bahntrasse in der Wallstraße während der Bauzeit nicht befahren und verkehrt stattdessen über die Marienstraße. Die Linie 62 fährt während der Nachtanschlüsse ab Pillnitzer Straße über Wilsdruffer Straße zum Postplatz.

Grund für Umleitung : Erneuerung von Weichen

Grund der zweiwöchigen Umleitung sind Gleisbauarbeiten im Bereich der Wallstraße und am Dr.-Külz-Ring. Dort müssen zwei Weichen ausgetauscht werden, die nach rund 15 Jahren auf dieser stark befahrenen Trasse am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind. Sie steuern die Einfahrt für Straßenbahnen in die Gleisschleife Wallstraße. Außer den Weichen werden sämtliche Zungen, Stellvorrichtungen und Heizungen ausgetauscht. Zusätzlich wird gleich eine weitere Weiche in der Wallstraße am Postplatz instandgesetzt. Dort werden die Zungen und das Stellsystem erneuert. Die Gesamtkosten für alle drei Weichen betragen rund 500 000 Euro.

Auch Einschränkungen für Autofahrer

Besonders knifflig zu verlegen ist die Weiche, die den Abzweig vom Dr.-Külz-Ring kommend in die Schleife bildet. Diese weist fünf Herzstücke, also Schienenschnittpunkte, auf und wird daher von Fachleuten als K5 bezeichnet. Sie wurde in der Gleisbauwerkstatt der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in Dresden Reick hergestellt. Erschwerend beim Einbau kommt hinzu, dass Teile der Konstruktion im Straßenbereich liegen. Deshalb gibt es dort auch Einschränkungen für Autofahrer. In Fahrtrichtung vom Georgplatz zum Dippoldiswalder Platz wird von den zwei Fahrspuren jeweils nur eine zur Verfügung stehen. Eine Vollsperrung ist aber nicht geplant.

Von Uwe Hofmann