Dresden

An der Einmündung zur Gerhart-Hauptmann-Straße und Tiergartenstraße befinden sich zwei Weichen, die im Laufe der nächsten Woche repariert werden müssen. Aufgrund dieser Baustelle wird die Linie 11 Ab Montag, 3. Juni, 4 Uhr bis zum 9. Juni, 3.30 Uhr, über den Straßburger Platz umgeleitet. Anstatt vom Lennéplatz in Richtung Zschertnitz zu fahren, fährt die Straßenbahn über die Lennéstraße bis zum Fetscherplatz. Am Lennéplatz wird es die Möglichkeit geben, in Ersatzbusse EV 9/13 umzusteigen. Genau wie die Buslinie 75 werden diese vom Fahrbahnrand aus erreichbar sein.

Außerdem verursacht die rund 180.000 Euro teuere Baustelle wochentags von 9 bis 16 Uhr eine Einschränkung des Autoverkehrs auf der jeweils linken Fahrspur. Ansonsten werden Kraftwagen an der Baustelle vorbei geleitet.

Von RR