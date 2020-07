Umfrage: Kostenlose Corona-Tests für Urlauber – wie finden Sie das?

Leipzig

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich künftig auf das Virus testen lassen müssen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag, er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“.

Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger. „Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen“, sagte der CDU-Politiker. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein.

Am Flughafen Leipzig/Halle ging am Montag die erste Corona-Test-Station in Betrieb. Die Möglichkeit, sich dort vor Ort testen zu lassen, hat allerdings nicht jeder Reisende.

Tests sind kostenlos

Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich freiwillig kostenlos innerhalb von 72 Stunden testen lassen – dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern.

Die genaue Gegenfinanzierung soll noch festgelegt werden – andere Corona-Tests zahlen die gesetzlichen Krankenkassen, der Bund hat aber Zuschüsse angekündigt.

Kritik an Vorgehen

Die von den Gesundheitsministern der Länder angeschobenen Corona-Tests an Flughäfen verfangen sich jedoch in Kompetenzgerangel und mutieren zu einer Farce. Weder am großen internationalen Frankfurter Airport noch an den kleineren Regionalflughäfen gibt es klare Regeln, wer getestet wird, wer die Tests durchführt und wer das bezahlt. Die Flughäfen verweisen in der Regel auf die Gesundheitsbehörden der jeweils zuständigen Kommunen.

