Die Corona-Krise sorgt für gedrückte Stimmung im Dresdner Handwerk. Die Folgen der Pandemie hätten die schon im Vorjahr sichtbare Abschwächung der Konjunktur ‎noch verstärkt, erklärte am Montag der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski.

Nur noch die Hälfte aller Firmen hofft auf gute Geschäfte

Die traditionelle Herbstumfrage zur Konjunktur unter den rund 22 500 Handwerksbetrieben in Ostsachsen hat ergeben, dass nur noch etwa die Hälfte der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut einschätzt. Vor einem Jahr waren das noch fast zwei Drittel. Für die nächsten Monate seien die Erwartungen eher verhalten. Denn in vielen Firmen seien nicht nur die Umsätze, sondern auch die Aufträge rückläufig. Allein im gewerblichen Handwerk – das sind vor allem Zulieferer – melden 30 Prozent der Unternehmen sinkende Umsätze.

Betriebe haben gut zu tun, aber wenig Hoffnung, dass das so bleibt

Und fast ein Viertel aller Unternehmen (23,6 Prozent) bilanziert einen für diese Jahreszeit unterdurchschnittlichen Auftragsbestand. Heißt aber im Umkehrschluss, dass die große Mehrheit „gut zu tun hat“, wie der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, einschätzt. Doch er fügt an: „Die Sorgen mehren sich.“ Das gelte besonders für die Baubranche, die bislang kaum von der Coronakrise getroffen war, nun aber wenig Hoffnung hat, dass die Aufträge der öffentliche Hand in dem Maße weiter sprudeln wie bisher.

Immerhin: Das Dresdner Handwerk hat in diesem Jahr kaum Personal entlassen – auch ein Erfolg des Kurzarbeitergelds, lobt die Handwerkskammer.

Schließung von 970 Kosmetikstudios „nicht nachvollziehbar“

Die Folgen des aktuellen Lockdowns kritisieren die Dresdner Kammerchefs. Es sei nicht nachvollziehbar, dass rund 970 Kosmetikbetriebe im Kammerbezirk Ostsachsen, zu dem auch die Betriebe in Dresden zählen, im November schließen müssen. Und auch die mehr als 400 Bäcker und 240 Fleischer, „die zuvor mit viel Aufwand Hygienekonzepte erarbeitet hatten, sind von den neu aufgelegten Regeln betroffen“, schimpft Kammerpräsident Dittrich. Sie dürfen keine Cafés oder Imbisse betreiben und ihre Waren nur außer Haus verkaufen. Dittrich sprach von „schwerwiegenden Eingriffen in die freie Wirtschaft“. Umso wichtiger sei es, dass die ‎versprochenen finanziellen Hilfen schnell ankämen.

75 Prozent Ersatz? Euphorie fehlt noch

Die versprochenen 75 Prozent Ersatz in Höhe des Vorjahresumsatzes für November kommentierte Hauptgeschäftsführer Brzezinski so: „Da sind wir noch nicht an der Euphorieschwelle“. Schließlich müssten die nötigen 10 Milliarden Euro zunächst von der EU genehmigt werden. Dann müsse klar sein, wer die wann und wie beantragen könne. Und was am Ende wirklich hängen bleibe.

Lehrverträge auf Vorjahresniveau

Mit leisem Stolz verkündeten die Dresdner Kammerchefs, dass die Zahl der neuen Lehrverträge 2020 das Vorjahresniveau erreicht habe. Damit gehöre der Kammerbezirk Dresden zu den vier bundesweit, die gegen den Trend keine nennenswert gesunkenen Zahlen verkünden mussten. Bis Ende Oktober wurden hier 2161 Ausbildungsverträge unterschrieben - ein Mini-Minus von 0,7 Prozent (15 Lehrstellen) im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. Die Hitliste der rund 130 Ausbildungsberufe wird weiterhin vom Kfz-Mechatroniker (248), Elektroniker (159) sowie vom Anlagenmechaniker für Sanitär- und ‎Heizungstechnik (130) angeführt. Es folgen Tischler (127) und Friseure (98).

Dittrich : Staat beschneidet Unternehmerfreiheit

Kammerpräsident Dittrich zeigte sich am Montag besorgt darüber, dass der Staat immer mehr in das wirtschaftliche Handeln hineinregiere. Das betreffe nicht nur die Beschlüsse zum Senken der Pandemiezahlen, in denen Entscheidungen nicht partnerschaftlich fielen. Auch das Lieferkettengesetz, die Einführung einer Mindestausbildungsvergütung – unterschiedslos für alle Regionen – und der erwogene Rechtsanspruch auf Homeoffice würden zum einen das Direktionsrecht der Unternehmer beschneiden und zum anderen die Kompetenzen sozialpartnerschaftlicher Entscheidungen untergraben. Empört reagierte Dittrich auf die Pläne des Gesundheitsministers Jens Spahn, die Einlagen der Krankenkassen anzuzapfen. Das komme einer Enteignung gleich, schimpfte er.

