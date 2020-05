Waschen, Schneiden, Färben – Ab dem 4. Mai in Dresden nur maskiert

Dresden

Sechs Wochen kein Friseur, mindestens. Je nachdem, wann der letzte persönliche Termin vor der verordneten Schließung der Friseursalons aufgrund der Corona-Pandemie war und wann der nächste sein wird. Nicht jeder vermag fehlende Akuratesse oder vielleicht auch noch einen weithin sichtbaren Färbeansatz locker hinzunehmen.

Gespannt auf die Selbstversuche der Kunden

So mancher hat da zwischendurch verzweifelt selbst zur Schere gegriffen. Oder zur Farbe. „Ich bin ja auf das Ergebnis der Selbstversuche gespannt“, lächelt Madlen Wenerski verschmitzt. Sie versucht die aktuelle Lage mit Humor zu nehmen, die Nerven zu behalten und sieht dem 4. Mai erwartungsvoll entgegen.

Denn von diesem Tag an dürfen die Friseursalons in Sachsen wieder öffnen. Endlich. Das sagen nicht nur Kunden, darüber sind natürlich auch die Friseure froh. Null Umsatz und Kurzarbeitergeld für die Angestellten. Das ist hart. Das geht an die Substanz. „Wir bekamen aufgrund der Größe unseres Unternehmens keinen Zuschuss, durften uns um ein Darlehen bemühen. Wir haben neben der Miete erst mal alles gestundet, was ging“, erzählt Madlen Wenerski.

Jeder will der Erste sein

Jetzt ist ihr Terminbuch für die nächsten Wochen voll. „Jeder will der Erste sein“, so die Friseurmeisterin. Und ja, es hätten in den vergangenen Wochen Kunden nach einem Hausbesuch gefragt oder Interesse am Kauf von Haarfarben aus dem Salon angemeldet.

Keine Chance. Die Bilder aus Italien hätten Angst gemacht. Und was die Farbe betrifft: „Schließlich drücken wir nicht nur die Farben aus der Tube, sondern mischen individuell den Farbton aus verschiedenen Nuancen. Das ist handwerkliche Arbeit!“

Arbeitswoche wird verlängert

Um die große Kundennachfrage abzuarbeiten, will Intercoiffure Madlen Wenerski bis Pfingsten nicht nur wie gehabt montags bis freitags 9 bis 22 Uhr im Schichtsystem arbeiten, sondern auch sonnabends. Beatrice Kade, Geschäftsführerin der Friseurinnung Dresden, rechnet damit, dass die kleinen Salons sogar die jetzt mögliche Öffnung am Sonntag nutzen werden.

„Viele können gar nicht anders, als auch am Sonntag zu arbeiten, schon um die Nachfrage zu befriedigen und jedem Angestellten das Arbeiten zu ermöglichen“, sagt sie. Völlig ungeklärt sei noch, ob die Friseure und Friseurinnen, die kleine Kinder haben, ebenfalls die Notbetreuung in der Kita in Anspruch nehmen dürfen. Wenn nicht, dann könnten die Betroffenen nicht arbeiten.

Preiserhöhungen drohen

Aufgrund der Vorgaben an die Hygiene werde es für die Salons sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, kostendeckend zu arbeiten. „Oder die Preise gehen nach oben.“ Mit einem Aufschlag für die erforderlichen Anschaffungen von Hygienematerial sei generell zu rechnen.

Ein versetztes Arbeiten – also ein/e Friseur/in bedient Kunde 2, wenn bei Kunde 1 die Farbe einwirkt und vom Lehrling dem Kunden 3 schon mal die Haare gewaschen werden – ist in den Salons jetzt grundsätzlich nicht mehr möglich. „Jetzt muss jeder Kunde von einem Friseur bzw. einer Friseurin von A bis Z durchbedient werden“, formuliert es Beatrice Kade.

Frisieren dauert jetzt länger

Das ist im Salon Madlen Wenerski nicht das Problem. Weil die Lehrlinge fehlen, musste die Inhaberin des Salons mit 17 Angestellten das System schon im vergangenen Jahr umstellen und die Preise anpassen. Trotzdem werde der Friseurbesuch jetzt mehr Zeit in Anspruch nehmen als vorher.

So müssen die Kunden zunächst entsprechend der neuen gesetzlichen Vorgaben ein Formular mit persönlichen Daten und Angaben zum Gesundheitszustand ausfüllen. Und bevor überhaupt frisiert wird, geht es ans Waschbecken, um potentielle Corona-Viren – mit Handschuhen versteht sich – einzuseifen und auszuspülen. Das heißt bei Kunden, die sich die Haare färben lassen, jetzt zweimal Haarewaschen. Das kostet mehr Strom und Wasser.

Mehr Wasser, mehr Strom, mehr Material

Ebenso das tägliche Waschen von zusätzlich angeschafften Friseurschürzen. Zudem bekommt jeder Kunde jetzt einen frischen Friseurumhang. Das sei in den Salons bislang nicht unbedingt üblich gewesen, erfahren wir von Beatrice Kaden von der Friseurinnung. Bei Madlen Wenerski allerdings schon. Trotzdem: „Wir dürfen diese Umhänge jetzt nicht mehr im Kurzprogramm bei 40 Grad, sondern müssen sie bei 60 Grad waschen. Das dauert anderthalb Stunden länger. Außerdem verschleißen die Umhänge schneller.“

Mehr Kosten und mehr Zeit fordern ebenso die Hygienemaßnahmen. Beim Kundenwechsel nicht nur gereinigt, sondern komplett desinfiziert werden müssen nicht nur der Frisierplatz, sondern alle benutzen Utensilien – einschließlich Bürsten und Kämme. Zudem werden die mehrmals täglich zu wechselnden Mund-Nasen-Schutz-Masken abends ebenfalls bei 60 Grad gewaschen.

Salonumgestaltung aufgrund der Auflagen

„Man muss es nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen“, sagen Madlen Wenerski und ihr Mann Rigo. Er ist im Handwerksbetrieb nicht nur für das Kaufmännische zuständig, sondern der Mann für alle Fälle. Jetzt hat er mit Umbauarbeiten im Salon alle Hände voll zu tun.

Denn um wieder öffnen zu dürfen, müssen alle Salons dafür sorgen, dass auch von der Anordnung der Arbeitsplätze her und in Bezug auf die Wege, die die Kunden nehmen, die strengen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden können. Das heißt umgestalten.

„Zum Glück ist unser Salon mit 350 Quadratmetern groß. Und wir dürfen jetzt das große Treppenhaus nebenan als neuen Zugang nutzen“, ist Madlen Wenerski froh über das Entgegenkommen ihres Vermieters. Denn das Entree, in dem eigentlich Friseurprodukte präsentiert und verkauft wurden, beherbergt jetzt drei Frisierplätze.

Arbeitsplätze fallen weg

Trotzdem fallen 11 von ursprünglich 31 Arbeitsplätzen weg und statt der sieben Waschplätze gibt es jetzt nur noch fünf. Denn einfach Trennwände zwischen den Waschbecken aufzustellen ist nicht erlaubt. „Ich frage mich wirklich, wie die vielen kleinen Salons die ganzen Auflagen erfüllen sollen“, sagt die Friseurmeisterin nachdenklich.

Ein straffes Zeitmanagement sei jetzt unabdingbar. Schon deshalb, weil sich Kunden nur dann im Salon aufhalten dürfen, wenn sie frisiert werden. Kinder, Partner, Freunde müssen draußen bleiben, Terminvereinbarungen laufen, so sie nicht gleich beim Friseurbesuch getätigt werden, nur telefonisch. Prosecco, Tee und Cappuccino einschließlich bunter Lektüre beim Frisieren sind aufgrund der Hygienevorschriften erst einmal passé.

Und auch für die Kunden heißt es: Waschen, Schneiden, Färben, Föhnen nur mit Maske. Da kann man schon um seinen teuer bezahlten oder mit Herzblut genähten Mund-Nasen-Schutz fürchten. „Ich hoffe, dass wir Färbekunden Einwegmasken anbieten können“, so Madlen Wenerski. Auch Klebemasken hat sie geordert. Aber wie das so ist in diesen Tagen. Bestellt ist noch lange nicht geliefert.

