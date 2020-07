Umbau Albertstraße startet am 20. Juli

Dresden

Der Umbau der Albertstraße startet am 20. Juli. Das kündigte Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke am Mittwoch vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau an. Die Arbeiten werden planmäßig am 28. August beendet, so Franke.

Damit hat das Straßen- und Tiefbauamt die Arbeiten in die Sommerferien gelegt, in denen weniger Verkehr die Straßen belegt. Der Verkehrsfluss ist ohnehin durch die Sanierungsarbeiten auf der Carolabrücke eingeschränkt. In Richtung Altstadt wird sich der Stau von der Albertstraße zur Königsbrücker Straße verschieben.

Anzeige

Während der Bauarbeiten, die vom Freistaat Sachsen mit 425 000 Euro gefördert werden, wird die Fahrbahndecke der Nord-Süd-Achse auf 400 Metern erneuert. Gleichzeitig werden die Bauarbeiter neue Markierungen anbringen: Es fällt eine Fahrspur in Richtung Neustadt weg. Dafür erhält die Albertstraße zeitgemäße Radverkehrsanlagen.

Weitere DNN+ Artikel

Umstrittene Pläne

Die Pläne waren lange umstritten. FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow äußerte noch am Mittwoch sein Unverständnis darüber, dass an dieser Stelle so viel Geld investiert wird, obwohl es im Stadtgebiet ganz andere Konfliktpunkte zwischen Radverkehr und motorisiertem Individualverkehr gebe.

Eine dieser Konfliktstellen soll laut dem Straßen- und Tiefbauamtsleiter ebenfalls ab 20. Juli entschärft werden: Die Wernerstraße soll zwischen Lübecker Straße und Columbusstraße Radverkehrsschutzstreifen erhalten. Dafür fallen rund 40 Parkplätze am Rand der Wernerstraße weg.

Die Straße in Löbtau ist zur Umgehungsstrecke für die Kesselsdorfer Straße geworden, die im Zuge der Zentralhaltestelle für den Autoverkehr gesperrt worden ist. Angesichts der gewachsenen Verkehrsbelegung sind Schutzstreifen zwingend erforderlich.

Von Thomas Baumann-Hartwig