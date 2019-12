Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys in Dresden – Pfeif doch auf die Gesetze der Logik

Dresden

„Ich mach’ mir die Welt – widdewidde wie sie mir gefällt“, singt Pippi Langstrumpf immer wieder mal. Ähnlich verfuhr der Sänger und Schauspieler Ulrich Tukur bei seinem „Grüß mir den Mond!“ betitelten Konzert im Dresdner Kulturpalast. Da berichtet er nonchalant von seinem Segeltörn mit dem Raketenentwickler Wernher von Braun 1938 in den Gewässern vor Peenemünde, oder er lässt Neil Armstrong, den ersten Mann auf dem Mond, einen unehelichen Sohn des Jazzers Louis Armstrong mit einer blonden, schönen Isländerin sein. Die Mondlandung selbst? In Szene gesetzt von Billy Wilder in einem Hollywood-Studio, was von Braun wie folgt begründete: „Lieber Ulrich, wir mussten das machen, die Russen waren uns voraus.“

Der Wahnsinn hatte Methode

In dem Stil ging es weiter. Tukur war so frei zu verkünden, dass er höchstselbst bei einigen Songs, die Musikgeschichte schrieben und die von ihm und den Rhythmus Boys zu Gehör gebracht wurden, Ideengeber war, etwa bei „Night and Day“ oder „In the Moon“, wie der Glenn-Miller-Hit eigentlich ursprünglich geheißen habe. Großes Thema waren also der Mond und damit auch die Nacht, die bekanntlich nicht allein zum Schlafen da ist, sondern vielmehr Männlein und Weiblein in ihrem Schutz Lüste, Liebe und Leidenschaft, aber auch Leid und Laster aus- und erleben lassen.

Man könnte sagen, Tukur habe sich um Kopf und Kragen geredet, sei wie sein Tatort-Ermittler Felix Murot mitunter etwas weich in der Birne gewesen. Aber der Wahnsinn hatte Methode. Tukur liebt es, den Schalk in ihm freien Lauf zu lassen, sich als Bruder im Geiste eines Felix Krull zu geben, auf den Spuren von Forrest Gump zu wandeln, der mal eben diversen Größen der Geschichte begegnete. Das Publikum beeumelte sich köstlich, wie Tukur auf die Gesetze der Logik pfiff und die Grenzen der Zeit sprengte.

Es sind Nachtschattengewächse des deutschen Schlagers von anno dazumal und mondsüchtige Oden auf den Erdtrabanten aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die Tukur zu Gehör bringt, darunter auch Ilse Werners „Mit der letzten Straßenbahn“ von 1943. Das Lied über ein scheidendes Liebespaar, das durch eine weltkriegsverdunkelte Stadt fährt – und zwar nicht ins Glück, sondern in die Trennung – entstand zu einer Zeit, die zwar definitiv finster war, wie Tukur bekräftigt, aber eben doch auch musikalische Perlen aufwies.

Vom Ernsten zum Heiteren und zurück

Es braucht nicht viele Requisiten, um Stimmung zu erzeugen. Die erreicht der gewiefte Entertainer mit sympathisch augenzwinkernder Präsenz und einer Tenorstimme, die sanft zwischen jungenhafter Unschuld und uralter Weltweisheit changiert, hier und da aber auch mit einem Frosch im Hals zu kämpfen hat. Running Gag ist, dass Plaudertasche Tukur, der selbst zudem Klavier und Akkordeon spielt, nie dazu kommt, den Namen der selbst ernannten „ältesten Boygroup der Welt“ auszusprechen (oft hat er ihn ohnehin nicht parat), sondern dass es seine drei Mitmusiker sind, die im Chor „ Rhythmus Boys“ sagen.

Seine Kollegen an Gitarre, Bass und Schlagzeug verfügen ebenfalls über schauspielerische Qualitäten. Kontrabassist Günter Märtens (stolze 2,08 Meter messend) und der eher kurz geratene Schlagzeuger Kalle Mews schwingen als Paar das Tanzbein, einmal stakst bzw. mickjaggert Märtens im mitternachtsblauen Pyjama zur eindeutigen Aufforderung „Let’s spend the night together“ über die Bühne. Gitarrist Ulrich Mayer wiederum gibt den biederen Schwaben mit der erotischen Ausstrahlung eines Buchhalters – es ist nachvollziehbar, dass er mal eine Studie zum Thema „Das Metronom als Taktgeber der sexuellen Erregung“ verfasste. Die kaschemmenhafte Zweitklassigkeit, die das Quartett an den Tag legt, ist gewollt.

Mit Albernheit hat keiner der Akteure ein Problem; gebrochen wird das durch melancholische Momente, mal mit dem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff, in dem einer davon berichtet, wie seine Seele „weit ihre Flügel ausspannte“, mal mit dem Lied „Nasse Lyrik“, das von Eva Busch einst auf Schellack gebannt wurde. Vom Ernsten zum Heiteren – das ist für Tukur und Co. ein ähnlich kleiner Schritt wie einst der von Neil Armstrong auf dem Mond.

Als Zugabe wurde „La Paloma“ gegeben, und zwar in einer ruhigen Instrumentalversion, inklusive Dampfertuten auf dem Akkordeon und Möwengekreisch, erzeugt auf den hohen Gitarrensaiten.

Von Christian Ruf