Dresden

Ein gutes Zeugnis stellt DNN-Leserin Adelheid Neupert dem Ullersdorfer Platz in Bühlau nicht gerade aus. Ein „seelenloser, bestenfalls funktionierender Verkehrsknotenpunkt“ sei diese Kreuzung von Ullersdorfer Straße und Bautzner Landstraße. Als Anwohnerin beobachte sie die endlosen Diskussionen um diesen Platz „erst mit Interesse, dann mit Ungeduld, inzwischen fast mit Resignation“.

Damit steht sie nicht allein da: Immer wieder beschweren sich Anwohner wie auch Durchfahrende über die komplizierte Verkehrsführung, die schwere Querbarkeit für Schüler, die unterirdische Aufenthaltsqualität und triste Anmutung des Ullersdorfer Platzes. Und daran wird sich angesichts des absehbaren Planvorlaufs die nächsten drei Jahre auch nichts ändern, haben DNN-Anfragen in der Stadtverwaltung und bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ergeben.

Anzeige

Dabei hatte der Stadtrat schon im März 2016 ein Grobkonzept gefordert, wie der gesamte Verkehrszug aufgewertet und verbessert werden kann. Zudem ist in diesem Falle noch nicht einmal fehlendes Geld der Hauptgrund, warum sich die Diskussion schon lange erfolgsarm dahinschleppt. Im Gegenteil: „Wir sehen den Handlungsbedarf auf dem Ullersdorfer Platz und es liegt auch eine leistungsfähige und förderfähige Variante für die Umgestaltung vor“, betonte DVB-Sprecher Falk Lösch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit könne Dresden sogar für den Großteil der Umbau-Kosten auch Bundes-Fördergelder nach dem „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ (GVFG) bekommen.

Eng verflochten mit Schienenverlängerung

Im Grundsatz sieht diese Variante vor, die Schienen der Straßenbahn entlang der B 6 bis zur Rossendorfer Straße zu verlängern, dort eine neue Gleisschleife und einen großen Pendler-Parkplatz zu bauen. Dies würde einige Anbindungsprobleme für einen künftig womöglich wiedereröffneten Fernsehturm entschärfen. Vor allem aber könnten die DVB dann die Gleisschleife am Ullersdorfer Platz entweder beseitigen oder auf eine Busschleife reduzieren. Dann wäre Raum frei, um neue Schüler-Überwege anzulegen und den Platz zu verschönern und zu begrünen, wie schon so lange gefordert.

Derzeit stehe allerdings dafür eine Stellungnahme des Stadtplanungsamtes aus, erklärte DVB-Sprecher Lösch. Die fehlende Einwilligung der Stadtplaner ist aber nur ein Zipfel des Problems. Hauptsächlich hat sich trotz anhaltender Kritik am Ullersdorfer Platz bisher so wenig getan, weil dort viele unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen und mit strategischen Projekte der Stadt verwoben sind: Da ist etwa die Henne-Ei-Diskussion darum, ob zuerst der Fernsehturm eröffnet oder primär alle daraus erwachsende Verkehrsprobleme gelöst werden sollen. Dabei soll auf jeden Fall der geplante Großparkplatz am Rossendorfer Weg eine Schlüsselrolle spielen. Aber der hat nur Chancen, angenommen zu werden, wenn die Straßenbahn bis dorthin fährt – wozu aber ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren notwendig ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem wollten die Wirtschaftsförderer und Verkehrsplaner dort ursprünglich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und die „11“ nach Weißig verlängern. Zwar hat die Stadt dieses Projekt mangels eines vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses vorerst auf Eis gelegt. Aber bevor feststeht, wo die Schienen in nächster Zukunft hinführen, will keiner am Ullersdorfer Platz vorpreschen, ihn begrünen oder gar mit einem hübschen Pavillon samt Kiosk und Sitzbänken bebauen, wie es die von Anwohnern favorisierte „Variante 3“ eigentlich vorsieht.

Bahn, Auto , Fußgänger – jeder will Vorrang

Hinzu kommen ganz praktische Streitpunkte: Die DVB wünschen sich im Zuge des Umbaus eine Beschleunigung – sprich: Vorfahrt – für ihre Straßenbahnen. Anderseits stehen heute schon die Autos auf der Bundesstraße im Rückstau, weil die Verkehrslast auf dem Ullersdorfer Platz groß und die Verkehrsführung – inklusive in die Gleisschleife ein- und ausbiegender Straßenbahnen – unübersichtlich und stark verschwenkt ist. Auch gibt es immer wieder Beschwerden, dass Schüler, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen den Platz nur langwierig queren können. Nicht zuletzt müssen die Wünsche nach einer besseren Verkehrsführung und nach einem schöneren Stadtteilplatz nicht unbedingt zum selben Ergebnis führen – und all das zieht die Kompromisssuche zwischen Stadt- und Verkehrsplanern in die Länge.

Der Ullersdorfer Platz aus der Luft betrachtet.. Quelle: Stadtplanungsamt Dresden

Die Stadtplaner fassen diese Gemengelage in schönstem Verwaltungsdeutsch so zusammen: „Eine grundhafte Sanierung der Bautzner Landstraße im Bereich des Ullersdorfer Platz zur Verbesserung der Verkehrsorganisation für den Fußgänger- und Radverkehr, ÖPNV und MIV bedingt aufgrund der verkehrlichen Abhängigkeiten und erforderlichen Flächeneingriffe zwingend eine gemeinsame Umsetzung mit dem barrierefreien Umbau der Gleisschleife und damit eine Entscheidung zur Verlagerung beziehungsweise zum Verbleib.“ DVB-Sprecher Lösch formuliert es kürzer: „Hier stoßen viele widerstreitende Interessen aufeinander.“

Dabei würden auch kleine Verbesserungen schon helfen: Viele Anwohner haben sich beispielsweise eine öffentliche Toilette für den Platz gewünscht. Das würde über eine Viertelmillion Euro kosten, hat das Hochbauamt ausgerechnet. Da die „Schlotte“ nach einem Umbau womöglich wieder abgerissen werden müsste, betreibt das Stadtbezirksamt Loschwitz mittlerweile eine „mobile Toilettenkabine“ an der Gleisschleife, damit sich für dringende Bedürfnisse überhaupt etwas tut. Auch haben die DVB neue Fahrgastinfos und -unterstände eingerichtet.

SED-Stele bleibt wohl im Lapidarium

DNN-Leserin Neupert schlägt zudem vor, als kleine Aufwertung jene Stele wieder aufzustellen, die bis 1999 auf dem Ullersdorfer Platz an die lokale Vereinigung von KPD und SPD zur SED in Bühlau erinnerte. Da heute allerdings die Sicht überwiegt, dass nur eine Minderheit der Sozialdemokraten freiwillig die „Ehe“ mit den Kommunisten einging, wird der Wiederaufbau der Stele womöglich nicht viele Anhänger finden. Sie ist seit zwei Jahrzehnten im städtischen Lapidarium in der Zionskirche eingelagert, berichtet das Kultur- und Denkmalschutzamt auf DNN-Anfrage. „Initiativen zu einer Wiederaufstellung im öffentlichen Raum sind der Verwaltung nicht bekannt.“

Mehr Infos zum aktuellen Planungsstand: dresden.de/de/stadtraum/brennpunkte/ullersdorfer-platz.php

Von Heiko Weckbrodt