Dresden

Tausende Menschen sind aktuell auf der Flucht aus der Ukraine – viele von ihnen auch gemeinsam mit ihren geliebten Haustieren. Doch ebendiese können bei der Ankunft in Deutschland zum Problem werden: Wegen strenger Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sind sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen verboten.

Damit in solchen Fällen nicht die ohnehin schon überlasteten Tierheime und Notdienste einspringen müssen, hat Uwe Hentschel, der Zuständige für die Koordination von Hilfe und Spenden in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Stauffenbergallee, kurzfristig ein Netzwerk aus Helfern aufgebaut: Das sind zumeist Privatpersonen, die die Tiere für einen Übergangszeitraum bei sich aufnehmen und versorgen.

Diese erhalten einen kurzen Anruf, wenn Geflüchtete samt Haustier an der Stauffenbergallee ankommen. Weil das auch schon mal mitten in der Nacht sein kann, müssen die Tierpaten zeitlich recht flexibel für die Abholung sein. Vor Ort schließt sich dann ein kurzes Treffen mit Herrchen oder Frauchen an, um ein Grundvertrauen aufzubauen und Einzelheiten abzuklären.

Aktuell werden weitere Paten gesucht. Wer Platz und Zeit hat, um den Tieren für eine Weile ein gutes Zuhause zu bieten, kann sich per E-Mail direkt an Uwe Hentschel wenden. Interessenten sollten dabei Name, Wohnort und Transportmöglichkeiten sowie möglichst in der Betreffzeile ihre entsprechenden Aufnahmekapazitäten für die Tiere angeben.

Kontakt E-Mail: mediacitydresden@web.de

Von Benjamin Wätzold