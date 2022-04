Ukraine-Krieg: Wie es in Dresden an der Schule für Flüchtlingskinder läuft

Dresden

Fast zwei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind in Dresden bereits mehr als 2600 geflüchtete Kinder registriert. Ein Großteil von ihnen wird in Dresdner Kitas und Schulen aufgenommen – verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Zusätzlich eröffnet die Stadt Dresden als Schulträger eine Schule ausschließlich für ukrainische Kinder im Dresdner Süden am Höckendorfer Weg. Nach Angaben der Stadt Dresden konnten bislang fünf Lehrkräfte (zwei für die Oberschule, drei für die Grundschule) sowie drei Schulassistentinnen (eine für die Oberschule, zwei für die Grundschule) angeworben werden. Gegenüber DNN erklärt Tobias Jäger, Schulleiter der 116. Oberschule und zuständig für den Oberschulbereich in der Einrichtung am Höckendorfer Weg, wie es an der Schule laufen wird.

Schulbetrieb anderswo nicht beeinträchtigen

Wie bereiten Sie sich auf den Schulstart vor?

Die Vorbereitungen auf den Schulstart am Höckendorfer Weg laufen auf Hochtouren, in enger Abstimmung mit dem Amt für Schulen Dresden, dem Landesamt für Schule und Bildung Dresden und dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden. Wir stehen im ständigen Austausch darüber, wie wir die Bedingungen vor Ort bestmöglich für diese große Herausforderung vorbereiten können.

Wie sind die Anmeldungen gelaufen?

Die Anmeldungen der ukrainischen Schülerinnen und Schüler werden durch das Landesamt für Schule und Bildung koordiniert. Gleichzeitig findet hier die kurzfristige Einstellung von ukrainischen Lehrkräften und Schulassistenzen für den Grund- und Oberschulbereich statt. Das Amt für Schulen prüft derzeit alle Möglichkeiten, Ausstattung und technisches Personal zu generieren, um den geregelten Schulablauf sicherzustellen, immer mit Bedacht, dass der geregelte Schulbetrieb in den anderen Schulen der Stadt dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Schulleitung in Doppelfunktion

Welche Rolle spielt der Kita-Eigenbetrieb?

Der Eigenbeitrieb Kindertageseinrichtungen Dresden organisiert eine Hortbetreuung für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, die ebenfalls am Standort eingerichtet wird. Utta Taupadel, gleichzeitig noch Referentin am Landesamt für Schule und Bildung, wird die Grundschule am Höckendorfer Weg leiten. Ich übernehme die Leitung der Oberschule, neben der Leitung der 116. Oberschule Dresden.

Ist das zu schaffen?

In Anbetracht der derzeitigen Belastung der Schulleitungen und Ämter durch die Corona-Pandemie sind die Vorbereitungen der Beschulung am Höckendorfer Weg wahrlich eine enorme Kraftanstrengung für alle Beteiligten. Ich erlebe die Zusammenarbeit jedoch als sehr konstruktiv. Alle wollen und sind bereit, ihren Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Geflüchteten zu leisten.

Ergründen der Lernvoraussetzungen

Sie werden am 25. April zunächst mit der Aufnahme der Kinder starten, wie geht es dann mit dem Unterricht weiter?

Am 26. April wird der Unterricht zunächst für zwei Grundschul- und zwei Oberschulklassen starten. Sukzessive können zukünftig bis zu 16 Klassen insgesamt gebildet werden.

Wie wird der Unterricht aussehen, wie wird das ablaufen?

Die Beschulung am Höckendorfer Weg ist zunächst bis Ende Juli vorgesehen. Die Herausforderung besteht zunächst darin, Kinder, die traumatisierende Erlebnisse hatten, aufzufangen und ihnen im geschützten Raum der Schule ein Stück Alltag und Kontakt zu Gleichaltrigen zurückzugeben. Die Lehrkräfte, ebenfalls Geflüchtete, werden in den ersten Wochen die Zeit nutzen, um die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zu ergründen.

Deutsch für den Alltag vermitteln

Welche Fächer sollen dann unterrichtet werden?

Erste Ziele der Beschulung werden es sein, den Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen, damit eine Verständigung im Alltag der Stadt möglich wird und, im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, auch die Teilnahme an Online-Unterrichtsformaten zu ermöglichen, wenn die Herkunftsschulen der Geflüchteten das anbieten – das ist nicht in jedem Fall die Regel.

In diesem Gebäude am Höckendorfer Weg 2 Quelle: Dietrich Flechtner

Bleiben die Flüchtlingskinder langfristig unter sich?

Längerfristig wird sich die Beschulung von Schülerinnen und Schülern, die in Dresden bleiben, am bewährten DaZ-Etappenkonzept orientieren, mit dem Ziel der Integration. Eine gelingende Integration setzt längerfristig meines Erachtens nach den täglichen Kontakt mit gleichaltrigen Kindern an Regelschulen voraus. Damit kann die Schule am Höckendorfer Weg nur eine kurzfristige Übergangslösung sein, um die gewaltige Anzahl der Schulanmeldungen von Geflüchteten zu bewältigen.

Geflüchtete mit pädagogischem Abschluss

Wie wird es personell aussehen, können Sie sich auf muttersprachliche Pädagogen stützen, woher kommen diese?

Die eingesetzten Lehrkräfte und die Schulassistenzen am Höckendorfer Weg werden direkt für diese Aufgabe befristet eingestellt. Es handelt sich in der Regel ebenfalls um Geflüchtete, die als Einstellungskriterium über einen pädagogischen Abschluss im Heimatland verfügen. Die Geschwindigkeit, mit der diese Einstellungen durch das Kultusministerium ermöglicht wurden, ist beachtlich und ich bin sehr dankbar dafür, dass das Landesamt für Schule und Bildung mir den Kontakt zu den ersten Lehrkräften sehr schnell herstellen konnte. Sie wollen sich einbringen und sind glücklich, in Dresden so schnell Arbeit gefunden zu haben. Eine Lehrkraft spricht perfekt Deutsch und unterstützt mich schon jetzt tatkräftig im Planungsprozess.

Wird sich der Unterricht stark auf Online-Möglichkeiten aus der Ukraine stützen?

Der Online-Unterricht in der Ukraine ist sehr unterschiedlich organisiert. In den Städten gibt es teilweise noch Schulen, die mit ihren Schülerinnen und Schülern online in Kontakt sind. In ländlichen Regionen oder in Regionen, die stark vom Krieg betroffen sind, gibt es weniger Online-Angebote. Es wird geprüft, inwieweit die Teilnahme an den Online-Angeboten am Höckendorfer Weg realisiert werden kann und in welchem Umfang sie den Unterricht bereichert. Gleichzeitig muss aber beachtet werden, dass die Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen in Dresden noch nicht abgeschlossen ist und in der Schule am Höckendorfer Weg nicht aus dem Nichts eine digitale Schule gezaubert werden kann. Neben den technischen Herausforderungen, die dies mit sich brächte, darf gegenüber den Schulen im Dresdner Raum keine Bevorteilung entstehen.

„Alltag für die Kinder organisieren“

Welche Erfahrungen gibt es schon mit ukrainischen Kinder?

Genaue Aussagen sind vor einem Schulstart noch nicht möglich. Die ukrainischen Lehrkräfte können sich sicher in die Situation der Kinder versetzen und werden geeignete Möglichkeiten im Tagesablauf der Klassen finden, um Gespräche zu führen, aufzumuntern und gegebenenfalls auch Tränen zu trocknen. Ziel der Lehrkräfte ist es zunächst erst einmal, wieder einen geregelten Alltag für die Kinder zu organisieren. Dabei arbeiten alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie das technische Personal zusammen. Die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen, in der Stadt Dresden, gebildeten Vorbereitungsklassen stehen in einem engen Austausch und geben ihre Erfahrungen weiter.

Haben Sie Wünsche an die Stadt?

In gemeinsamer Absprache zwischen dem Amt für Schulen der Landeshauptstadt Dresden und dem Landesamt für Schule und Bildung – Standort Dresden werden alle organisatorischen Aufgaben direkt besprochen und gemeistert. Dazu stehen beide Behörden in ständigem Austausch. Weitergehende Wünsche gibt es derzeit nicht. Die Einwohner der Stadt Dresden unterstützen an den Standorten mit ukrainischen Kindern sehr großzügig mit Spenden, um die Situation der Geflüchteten zu verbessern. Wir hoffen, dass der Geist der Anteilnahme lange erhalten bleibt.

Von Ingolf Pleil