„Nicht dass rüberkommt, wir sind hier die Initiatoren. Wir gehören nur dazu, wie viele andere auch“, sagt Torsten Pötschk vom Hellerauer Kurierdienst. Der FDP-Stadtbezirksbeirat, seine Frau Heike, Inhaberin des Blumenladens „grünzeug“, Sohn Moritz und Romy Zscheile, Mitinhaberin der Bäckerei Zscheile, sind, wie sie erzählen, Teil eines immer größer werdenden über Social-Media-Kanäle verbundenen Netzwerkes, das Hilfe für die Ukraine organisiert. Es entstand in Dresden und erstreckt sich mittlerweile nicht nur in die Umgebung der Landeshauptstadt, sondern bis nach Zwickau.

Spontan ins Auto gesetzt und an die Grenze gefahren

Das Netzwerk entstand zwei, drei Tage, nachdem die russische Armee die Ukraine angegriffen hatte, und wächst immer weiter, erzählen die Hellerauer. Das Entsetzen über das, was in dem Land gerade passiert, hat viele Bürger nicht gelähmt, sondern spontan handeln lassen, ohne vorher groß darüber zu diskutieren, was man machen könnte und wie.

Viele Spenden sind so in zwei Wochen schon gesammelt und vor Ort gebracht worden. Darunter auch ein Krankenwagen. Zudem holen die engagierten Bürger Flüchtlinge von der polnisch-ukrainischen Grenze ab und organisieren Unterkünfte.

Der Ursprung des Netzwerkes ist im Umfeld des Fanprojektes Dresden und also Dynamo Dresden zu suchen, weiß der im Fanprojekt involvierte Moritz Pötschk. Fanprojekt-Geschäftsführer Ronald Beć bestätigt das. „Einer ist am ersten Wochenende privat zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren, um ein älteres Ehepaar abzuholen. Er hat am nächsten Tag gleich noch eine Fahrt gemacht. Dann haben sich immer mehr gefunden, die auch zur Grenze gefahren sind, um Leute zu holen“, erzählt uns Moritz Pötschk. Um Leerfahrten zu vermeiden, sei schnell die Idee gekommen, Spenden auf der Hinfahrt mitzunehmen. Und dann ging es Schlag auf Schlag.

Fanprojekt wurde von Spendenwelle überrollt

„Wir haben vergangene Woche Montag- und Mittwochnachmittag Spenden angenommen. Es sind so unfassbar viele Hilfsgüter gebracht worden, dass wir das ohne Hilfe gar nicht bewältigt hätten. Wir sind regelrecht überrollt worden“, formuliert es Ronald Beć. Am Ende hätten zum Glück zwischen 60 und 70 Leute mit geholfen, die Sachen zu sortieren, „damit wir sie dorthin bringen können, wo sie auch etwas nützen.“

Spendensammelaktion beim Fanprojekt Dresden an der Löbtauer Straße. Quelle: Mathias Mehling

Am vergangenen Freitag startete mit 16 Fahrzeugen der dritte Hilfskonvoi. Einige der Teilnehmer fuhren bis an die ukrainische Grenze in Hrubieszow, andere sogar bis in die Ukraine nach Lwiw, wie auf der Homepage des Fanprojektes auch berichtet wird.

„Beim Einladen der Hilfsgüter (mit dabei die beiden von den Spendengeldern gekauften Notstromaggregate) haben dieses Mal sogar ein paar Dynamoprofis und Betreuer geholfen, die auch gleich medizinisches Material mitgebracht und Geldspenden in Höhe von 6.000,00 EUR an unsere Gruppe übergeben haben“, heißt es dort weiter. Und dass auf dem Rückweg nach Deutschland insgesamt 34 Menschen mitgenommen wurden.

An diesem Wochenende ist Konvoi von 23 Autos unterwegs

Diesen Freitag startete der nächste nächste Konvoi gen Ukraine. „An diesem Wochenende werden insgesamt über 23 Fahrzeuge unterwegs sein“, so Ronald Beć. „In den vergangenen Tagen haben sich nicht nur Menschen aus dem Umfeld von Dynamo angeschlossen, sondern auch Fans aus Zwickau und Leute ohne Fußballbezug.“

Mittlerweile werden nur noch ganz gezielt Sachspenden gesammelt. „Wir haben zu vier polnischen Grenzstationen Kontakte aufgebaut und auch Kontakte in die Ukraine. Von dort kommen dann die Informationen, was gerade dringend gebraucht wird“, erzählt der Fanprojekt-Geschäftsführer. „Wir sammeln jetzt vor allem Geld. Damit können wir kurzfristig spezielle Dinge organisieren, wie jetzt zum Beispiel Gaskocher. Und wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten Krankenwagen kaufen.“ Am Donnerstagabend waren auf der Internetplattform betterplace.me , wo die Initiative „Support UA“ Geld sammelt, 18432 Euro an Spenden eingegangen.

Spendenannahme und Unterkunftvermittlung im Blumenladen

Die Hellerauer sind Teil des Netzwerkes und sammeln mit. Der „grünzeug“-Laden am Markt ist ein zentraler Anlaufpunkt im Stadtteil geworden für alle, die helfen wollen. Mehrmals haben sich zwischen Pflanzen, Blumen und Dekoartikeln schon Hilfsgüter gestapelt. 18 Flüchtlinge wurden bisher in private Unterkünfte vermittelt. Auf einem großen Zettel, der auf dem Verkaufstresen klebt, bedankt sich Inhaberin Heike Pötschk stellvertretend für die große Hilfsbereitschaft und informiert, was gerade dringend gebraucht wird.

„Bitte keine Klamotten mehr bringen“, sagt sie eindringlich. „Die Menschen in der Ukraine brauchen in erster Linie Hygieneartikel, Babynahrung, haltbare Lebensmittel...“ zählt sie auf. „Möglichst etwas, das gleich verzehrt werden kann“, ergänzt Moritz Pötschk. Romy Zscheile erzählt von einem Kontakt zum Unternehmen EPL, das Tuben mit Zahnpasta zur Verfügung gestellt habe. „Es sind viele kleine Rädchen, die sich drehen und die Größeres bewegen.“

Torsten und Heike Pötschk, Romy Zscheile und Moritz Pötschk sind Teil des Hilfsnetzwerkes. Quelle: Catrin Steinbach

„Kommunen müssen schneller handeln“

Per Skype schaltet Torsten Pötschk Ani von „Ami – dein Friseur“ von der Bürgerstraße zu unserem Gespräch zu. Auch Ani sammelt mit. Schließlich habe sie einen großen Kundenstamm. Zu ihr könnten die Leute alles bringen. „Die Leute, die aus der Ukraine hier ankommen, kommen ja mit nichts. Die brauchen alles“, ist ihre Erfahrung.

Moritz Pötschk ist bislang schon zweimal an die ukrainische Grenze gefahren, um Spenden hinzubringen und Flüchtlinge nach Dresden mitzunehmen. Torsten Pötschk will das nächste Mal mitfahren.

„Die Solidarität ist riesig“, sagt er. „Aber was ist in einem Monat?“ fragt er sich. Die Kommunen müssten schneller in die Gänge kommen und Strukturen schaffen, Ansprechpartner benennen, sich darum kümmern, wie es weiter geht. Denn nicht alle privaten Unterkünfte seien eine Dauerlösung. Torsten Pötschk ist aber auch klar: „Egal, was die Stadt macht. Ohne privates Engagement wird es auch in Zukunft nicht gehen.“

