Ukraine-Flüchtlinge: Helfer jetzt auf zwei Bahnhöfen in Dresden präsent

Dresden

In Dresden haben Stand Dienstag, 12 Uhr, 3480 Flüchtlinge aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf erhalten. Tatsächlich liegt die Zahl sogar noch höher. Die Stadtverwaltung hat laut Sprecher Kai Schulz 1759 Flüchtlinge erfasst, die in privaten Wohnungen untergekommen sind. Dabei kann die Stadt nur Menschen zählen, die schon registriert sind. Eine Vielzahl von Flüchtlingen, die bei Privatpersonen wohnen, konnten sich aber noch nicht registrieren.

804 Personen in Notunterkünften

1721 Menschen aus der Ukraine leben in kommunal organisierten Unterkünften. 804 Personen sind in Turnhallen oder der Messe untergebracht, 892 Flüchtlinge haben Unterkunft in Hotelzimmern gefunden und 25 in Wohnungen. Dresden verfügt aktuell über 1200 Plätze in zehn Turnhallen und in der Messe. Die Messehallen 1 und 2 werden gegenwärtig für die Aufnahme von bis zu 1000 Menschen vorbereitet.

Die größte Herausforderung besteht laut Schulz darin, die Fiktionsbescheinigungen – das sind vorläufige Aufenthaltstitel – an die Flüchtlinge auszureichen. Hier habe sich ein Rückstau von etwa 1000 Fällen gebildet, so Schulz. Ukrainer, die in privaten Unterkünften wohnen, können sich per E-Mail unter auslaenderbehoerde@dresden.de melden, um die Bescheinigung zu erhalten. Das Zusenden der Papiere werde aber einige Tage dauern.

Vorschuss auf Sozialleistungen

Privat untergebrachte Flüchtlinge können auch ohne Fiktionsbescheinigung in den Außenstellen des Sozialamtes einen Vorschuss auf ihre Sozialleistungen erhalten, erklärte Schulz. Es handelt sich um die Außenstelle Nord in der Bürgerstraße 63 (Hinterhaus), die Außenstelle West/itte/Süd in der Lingner-Allee 3 (Südeingang, 5. Etage) und die Außenstelle Ost in der Hertzstraße 23. Die Außenstellen sind zunächst dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Sprechzeiten sollen erweitert werden. Registrierte Personen erhalten über E-Mail sozialleistungen-asyl@dresden.de einen Termin im Sozialamt.

Präsenz an zwei Bahnhöfen

Seit Montag betreuen Mitarbeiter der Diakonie auch den Bahnhof Neustadt, da wegen Gleisbauarbeiten Züge aus Görlitz nur bis zu diesem Stadtbahnhof fahren. Am Hauptbahnhof kommen Züge mit Flüchtlingen aus Prag an, aber auch Flixbusse und von Privatpersonen nach Dresden gebrachte Menschen, so Schulz. „Wir zeigen Präsenz an beiden Bahnhöfen, um ankommende Menschen zu unterstützen und zu betreuen.“

Verwaltung braucht 70 Beschäftigte zusätzlich

Die Ukraine-Hilfe erfordert in der Stadtverwaltung einen zusätzlichen Personalbedarf von 70 Beschäftigten, erklärte Schulz. 50 Personen seien aus anderen Geschäftsbereichen in die betroffenen Ämter abgeordnet worden, weitere würden in den nächsten Tagen folgen. Das gehe aber mit dem Abbau von Leistungen der Stadtverwaltung einher wie beispielsweise der Schließung von Stadtteilbibliotheken.

Der Aufruf nach Gastfamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hat laut Schulz eine große Resonanz gefunden. Zahlreiche Dresdner Familien hätten der Stadtverwaltung Bereitschaft signalisiert, junge Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen.

Von Thomas Baumann-Hartwig