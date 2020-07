Übung für den Flutfall – Dresden baut Hochwasserschutztore auf

Dresden

Die Stadt hat am Sonntag die Flutschutztore am Ostra-Ufer und an der Weißeritzstraße zur Probe aufgebaut. Die Übung soll dafür sorgen, dass das Flutschutzsystem im Ernstfall funktioniert. Kommt es zum Hochwasser, wird das Flutschutztor Weißeritzstraße bei einem Pegelstand von etwa 6,10 Metern geschlossen, am Ostra-Ufer bei einem Pegel von etwa 7 Metern.

Die Tore sind circa 20 Meter lang, zwei bis drei Meter hoch und rund 20 Tonnen schwer. Der Probeaufbau dauerte von 6.30 bis 16 Uhr. Für die Aktion war eine Vollsperrung der Straßenkreuzung Ostra-Ufer, Weißeritzstraße und Pieschener Allee nötig.

Von lc