Überraschung bei Grabungen im Dresdner Zwinger

Seit über einem Jahr finden im Innenhof des Dresdner Zwingers ar­chäologische Grabungen statt. Die Forscher nutzen die Gelegenheit, Spuren längst vergangener Epochen zu suchen, bevor die Sanierungsarbeiten beginnen.

Wissenslücken über Gestaltung des Innenhofes

Vieles ist über den Zwinger – vor allem die Gebäude – schon bekannt. Aber über die sich wandelnde Gestaltung des Innenhofes gibt es noch Wissenslücken. Die Archäologen suchen so nicht nur nach Resten der einstigen Stadtmauer und höfischen Festgebäuden, sondern vor allem nach den verschwundenen barocken Gärten. Denn dass es die mal gab, ist noch gar nicht so lange bekannt.

Erst 2013, bei Archivrecherchen in Vorbereitung der ins Auge gefassten Sanierungsarbeiten im Zwinger war der Architekt, Bauhistoriker und Bauforscher Hartmut Olbrich auf Listen gestoßen, was im Zwingergarten gepflanzt wurde.

Eine aufregende Entdeckung

Jetzt haben Olbrich, der die Grabungen im Zwinger leitet, und sein Team wieder einen größeren Fund gemacht. Den bezeichnet Thomas Westphalen, Abteilungsleiter Ar­chäologische Denkmalpflege, immerhin als „aufregende Entdeckung“. Es handelt sich um die Überreste von zwei Wasserbecken, und zwar aus der frühesten Phase des Dresdner Zwingers. Die zwei symmetrisch angeordneten kreisrunden Fundamente zeichnen sich deutlich im Boden vor dem Wallpavillon ab.

Der Fund ist ein Beleg für die repräsentative Gestaltung des Zwingerinnenhofes vor der pompösen Fürstenhochzeit im Jahr 1719. Und er zeigt einmal mehr, dass August der Starke keine Kosten scheute, seinen Garten im Innenhof des barocken Dresdner Zwingers noch während dessen Bauzeit (1709–­1719) immer wieder umgestalten zu lassen. Wie oft genau, ist offensichtlich noch nicht klar. Hartmut Olbrich spricht aktuell von fünf- bis sechsmal.

Ein fertiger Garten inmitten einer Baustelle

„Sie müssen sich vorstellen, dass ringsum Gerüste standen und an den Gebäuden gebaut wurde und in der Mitte ein fertiger Garten existierte. In dem veranstaltete August der Starke Festessen und zeigte hochrangigen Besuchern die Baustelle“, lässt Olbrich ein Bild vor Augen entstehen.

Der Grabungsleiter war bei seinen unermüdlichen Recherchen in Archiven und Sammlungen auf ei­nen Entwurf von 1711/12 für eine Münze gestoßen, die nie geprägt wurde. Der Entwurf zeigt einen barocken Garten im Zwinger mit Wasserbecken. Des Weiteren gibt es zwei historische Pläne, die zwei kreisrunde Wasserbecken im Zwinger zeigen. „Aber keiner hat geahnt, dass es diese Becken wirklich gegeben hat, dass sie wirklich ausgeführt worden sind. Wir hielten diese Dinge bislang für Fantasie und das macht natürlich diese ganze Geschichte noch viel komplexer, als man das bisher gedacht hat“, so Olbrich.

Er hatte in einem Bereich, wo es 2013 schon mal archäologische Voruntersuchungen gegeben hatte, noch mal sechs Zentimeter tiefer graben lassen. So war man auf die Fundamente gestoßen. Was Zwingerbesucher wahrscheinlich schulterzuckend weitergehen lässt, ist für den Architekten, Bauhistoriker und Bauforscher Hartmut Olbrich ein Schatz. Denn Fachleute wie er können aus solchen Funden vielerlei Rückschlüsse ziehen. Nicht nur bezüglich der Zwingergeschichte, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf die Bautechnik im 18. Jahrhundert.

Reste verschwinden wieder im Untergrund

Die Überreste der beiden Brunnenbecken, die zweifellos in Betrieb waren, aber nur zwei Jahre lang existierten, werden irgendwann wieder im Untergrund verschwinden. Während andere archäologische Funde durch Baumaßnahmen nicht erhalten bleiben können, sollen die Brunnenfundamente unter der Erde nicht angetastet werden. Man sei im Gespräch, dass in diesem Bereich keine Baumaßnahmen stattfinden, so Olbrich.

