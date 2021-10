Überraschungscoup: Seit 30. September gibt es mit der neuen Jüdischen Kultusgemeinde Dresden die dritte jüdische Gemeinde in Sachsens Landeshauptstadt. Akiva Weingarten, bis August noch Rabbiner in der neuen Synagoge in Dresden und eigentlich auf dem Sprung nach Nürnberg, ist der neue Gemeinderabbiner.