Dresden

Das Amt für Gesundheit und Prävention der Stadtverwaltung ist in der vierten Corona-Welle völlig überlastet. Das bestätigte Amtsleiter Frank Bauer auf Anfrage. „Wegen der Vielzahl der gemeldeten Fälle ist eine zeitnahe und vollständige Bearbeitung aktuell nicht mehr möglich. Heißt: Die Stadt hinkt mit ihrer Corona-Bilanz hinterher. Es werden weniger Fälle gemeldet als tatsächlich auftreten, weil die Kapazitäten fehlen.

Der Amtsleiter formuliert die Situation so: „Eine komplette Abarbeitung aller Meldungen ist aktuell nicht möglich. Tagesaktuelle Meldungen werden gerade nur zum Teil geschafft. Dies führt dazu, dass die Inzidenz nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen entspricht und deutlich darüber liegt.“

Dresden hinkt der Pandemie hinterher, die Daten auf dem Dashboard der Stadt spiegeln längst nicht mehr die aktuelle Situation wider. Obwohl selbst die unvollständigen Daten schon schlimm genug sind. So meldete das Gesundheitsamt am Dienstag 1393 Neuinfektionen in der Stadt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Grund für die Überforderung sind laut Bauer technische Probleme bei der Bearbeitung und beim Import der Coronafälle in das Computersystem der Stadtverwaltung. Neu einzuarbeitende Beschäftigte im Bereich der Falleingabe hätten geschult und begleitet werden müssen. Wenn die Kapazitäten schon nicht mehr ausreichen, die Coronafälle zu erfassen, dann ist eine zeitnahe Kontaktaufnahme zu den Betroffenen nahezu illusorisch.

„Die Kontaktaufnahme erfolgt stark verzögert“, erklärte der Amtsleiter. Die Maßgabe, 80 Prozent der gemeldeten Betroffenen innerhalb von 48 Stunden zu kontaktieren, könne bereits seit „einem gewissen Zeitraum“ nicht mehr erfüllt werden. „Eine sinnvolle, Infektionsketten unterbrechende, Kontaktpersonennachverfolgung ist aus unserer Sicht bei Inzidenzen über 100 nicht mehr möglich“, sagt Frank Bauer.

Umlegung der Kapazitäten nur ein Tropfen auf dem heißen Stein

Seit Beginn der Pandemie habe er andere Aufgaben im Gesundheitsamt in allen Abteilungen zurückgefahren und die Beschäftigten im Bereich Infektionsschutz eingesetzt, erklärt Bauer. Zusätzlich werde das Amt von rund 200 Kollegen aus anderen Ämtern der Stadtverwaltung unterstützt. Ab Mittwoch würden auch wieder zehn Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst im Gesundheitsamt aufnehmen. Das Bundesverwaltungsamt habe vier Beschäftigte abgestellt.

Das Gesundheitsamt sei dabei, befristet zusätzliches Personal einzustellen, das bei der Landeshauptstadt angestellt werde. Der Freistaat Sachsen habe verdeutlicht, dass kein Landespersonal in die Kommunen entsendet werde. „Das ist sehr bedauerlich. Wir hatten gute Erfahrungen mit den Kolleginnen und Kollegen des Landes gemacht“, erklärte der Amtsleiter.

Die Überlastung führe dazu, dass das Gesundheitsamt sehr schwer telefonisch zu erreichen ist. Schulleiter, in deren Einrichtungen Coronafälle aufgetreten sind, schilderten gegenüber den DNN Probleme, das Amt zu kontaktieren. „Wir sind bemüht, auch hier alle Anfragen schnellstmöglich zu beantworten. Doch die insgesamt sehr hohe Infektionsdynamik erschwert auch dies“, räumt Frank Bauer ein. Dank neuer Leitlinien des Freistaats minimiere sich aber der Beratungsbedarf für die Schulleiter.

Wer trägt die Verantwortung?

André Schollbach, Vorsitzender der Stadtratsfraktion Die Linke, sprach von einem „Organisationsversagen“. „Die Bekämpfung der Pandemie und die Rettung von Menschenleben muss höchste Priorität haben. Im vergangenen Jahr wurden umfangreiche Erfahrungen zu der dafür nötigen Personalausstattung des Gesundheitsamtes gesammelt. Wenn nun nicht nur zu wenig Personal zur Verfügung steht, um Kontakte nachzuverfolgen, sondern sogar um die gemeldeten Infektionen korrekt erfassen zu können, stellt dies ein schwerwiegendes Versagen des Oberbürgermeisters dar“, erklärte der Linke-Politiker.

Auf die Personalprobleme sei in der Verwaltung viel zu spät reagiert worden. Die Verwaltung hätte den Sommer zur Schulung und Einarbeitung von neuem Personal nutzen müssen. „Der Leiter des Gesundheitsamtes hat den Oberbürgermeister über viele Wochen hinweg wiederholt deutlich auf den Personalbedarf hingewiesen“, weiß Schollbach.

Von Thomas Baumann-Hartwig