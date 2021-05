Übergriffe auf Halloween-Party: Grabscher in Dresden vor Gericht

Dresden

31. Oktober 2019: Halloweenparty im Club Kraftwerk Mitte. Schaurig verkleidet und geschminkt feiern die Gäste und haben Spaß. Für drei Frauen wird es aber wirklich ein gruseliger Abend. Sie werden auf der Party von einem Mann im Intimbereich begrabscht. Ahmad A. soll an jenem Abend seine Finger nicht im Griff gehabt haben. Wegen sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen steht er seit dieser Woche vor dem Amtsgericht.

Zu den Vorwürfen wollte sich der 33-jährige Iraker nicht äußern. Dafür verfolgte er amüsiert die Aussagen der betroffenen Frauen. Die fanden das Ganze allerdings gar nicht lustig.

Als einziger unverkleidet

„Es war sehr unangenehm. Ich war geschockt und so perplex, dass ich gar nichts sagen konnte. So etwas ist mir noch nie passiert“, sagte eine 40-Jährige, die mit einem Bekannten etwas abseits an der Bar stand. „Ich spürte, wie mich jemand an die Bar drückte und mir dann von hinten in den Slip und zwischen die Beine fasste. Als ich mich umdrehte, stand er da und ging dann weg.“

Dann traf es zwei junge Frauen auf der Toilette. An der Kabinentür wurde gerüttelt, jemand trat dagegen. „Als wir öffneten warf er sich gegen die Tür, drückte sie auf, wir wurden gegen die Wand gedrückt und fast eingeklemmt. Er fasste mir in den Schritt und an die Brust. Ich habe nach ihm getreten und versucht die Tür wieder zuzudrücken“, erzählte eine 28-Jährige, die mit ihrer Freundin dort war. Sie schrien laut, erst da ergriff der Mann die Flucht.

Die Frauen gingen zur Security, die rief die Polizei. Alle drei erkannten Ahmad A. wieder: Bei der Party galt Kostümzwang, er war der einzige, der nicht verkleidet war. Der Iraker wiegelte ab. „Er sagte immer wieder, dass er in Leipzig studiere und man ihn in Frieden lassen solle“, erklärte die 28-Jährige. Ahmad A., der als Paketfahrer arbeitet, hat dann doch bei der Polizei ausgesagt, allerdings etwas anderes als die Frauen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler