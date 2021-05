Über 800 neue Bäume für Dresdens Straßen

Dresden

Seit Herbst 2020 läuft die Saison für Baumpflanzungen an den Straßen sowie in den Parks und Grünanlagen der Landeshauptstadt. Insgesamt 595 Bäume wurden der Stadtverwaltung zufolge seitdem in die Erde gesetzt. Weitere 182 Bäume an Straßenfußwegen und 36 Bäume in Parkanlagen sollen zeitnah folgen.

Vorwiegend werden dabei Bäume ersetzt, die wegen der veränderten klimatischen Bedingungen abgestorben sind. Gepflanzt werden unter anderem in Plauen 26 Herbst-Flammen-Ahorne an der George-Bähr-Straße. In der Johannstadt zieren bald 15 Amberbäume die Dürerstraße. In der Pirnaischen Vorstadt werden 14 kleinkronige Winterlinden an der Mathildenstraße gepflanzt. In Gruna stehen zukünftig zehn Schmalblättrige Eschen und Rot-Ahorne am Falkensteinplatz.

In Mobschatz sind 14 verschiedene Obstgehölze wie Apfel, Kirsche, Birne und Pflaume am Kirchenweg sowie 30 Kirsch-, Birnen-, Pflaumen- und Schwarznussbäume an der Oberlandstraße geplant.

Wenn an der Jägerstraße in der Radeberger Vorstadt die Fußwege saniert sind, werden dort die Baumlücken mit 14 Blumen-Eschen gefüllt. An der Flurstraße (Klotzsche) sollen acht Blumen-Eschen und in Leubnitz-Neuostra an der Uhdestraße zehn Silber-Linden gepflanzt werden.

Ab Juni sind Arbeiten zum Verlegen von Leitungen auf dem südlichen Gehweg der Gret-Palucca-Straße in Seevorstadt geplant. Dafür werden die Baumgruben vorbereitet, um Anfang November 15 Amberbäume zu pflanzen.

Der Stadtrat hat für die Jahre 2021 und 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro für Baumpflanzungen an den städtischen Straßen und Parkanlagen bereitgestellt. Damit sollen die Auswirkungen des Klimawandels abgemildert und die Lebensqualität für Bürger erhöht werden. Eine Straßenbaumpflanzung kostet der Stadtverwaltung zufolge durchschnittlich 4200 Euro.

Von DNN