Über 5000 Ukraine-Flüchtlinge in Dresden

Dresden

In Dresden haben über 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine Unterkunft gefunden. Der Freistaat Sachsen hat in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen in der Landeshauptstadt Stand Freitag 814 Personen aus der Ukraine untergebracht. Die Landeshauptstadt meldet 4386 Kriegsflüchtlinge in Privatquartieren und kommunalen Unterkünften.

2537 Flüchtlinge in Privatquartieren registriert

Die Zahl der in Privatwohnungen untergebrachten Menschen gibt die Stadtverwaltung mit 2537 an. Tatsächlich dürfte diese Zahl noch deutlich höher liegen, aber es konnten sich noch nicht alle Flüchtlinge registrieren lassen, da die Ämter wegen des Andrangs überlastet sind. Dieser Antragsstau wird inzwischen abgearbeitet.

920 Menschen in Notunterkünften

In kommunalen Unterkünften haben 1849 Personen eine Bleibe gefunden, davon 920 in Notunterkünften in Turnhallen und der Messe, 984 in Hotels und 25 in Wohnungen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung die ersten zehn Kriegsflüchtlinge in Wohnheimen untergebracht.

Die Landeshauptstadt verfügt aktuell über 2000 Plätze in neun Turnhallen und in der Messe. Der Freistaat gibt seine Kapazität zur Unterbringung von Flüchtlingen in Dresden mit 2172 Plätzen an. Neben Ukraine-Flüchtlinge werden die Plätze aber auch von 742 Asylbewerbern aus anderen Ländern belegt, so dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen noch 616 Plätze frei sind.

348 Kriegsflüchtlinge an einem Tag

Von Donnerstag zu Freitag sind in Sachsen 348 Kriegsflüchtlinge und 36 Asylbewerber neu angekommen, teilte die Landesdirektion Sachsen mit.

Von Thomas Baumann-Hartwig