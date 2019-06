Dresden

Achtzehnmal sticht der An­greifer auf die junge Frau ein, rammt ihr immer und immer wieder das Messer in den Körper. Vor fast genau zehn Jahren, am 1. Juli 2009, attackiert ein Angeklagter am Dresdner Landgericht während einer Verhandlung die 31-jährige Ägypterin Marwa El-Sherbini. Eine Schwangere, Ehefrau und Mutter, der ihr An­greifer erst das Menschsein abgesprochen hatte und die schließlich auch genau deshalb sterben musste. Ein beispielloser Mord und eine für sich unfassbare Tragödie – und zu­gleich eine Tat von zu vielen mit dem Motiv Fremdenhass.

Die brutale Attacke sorgt auch heute noch für große Anteilnahme. An­lässlich des zehnten Todestages von Marwa El-Sherbini hat die Stadt Dresden für Anfang Juli nun ei­ne Ge­denkwoche vorbereitet, will mit verschiedenen Veranstaltungen an das Schicksal und Leben der Ägypterin erinnern. Bereits ab diesem Mittwoch ist in den Räumen der Dresdner Volkshochschule die Ausstellung „Opfer rechter Ge­walt in Deutschland 1990-2017“ zu se­hen.

Der Mörder der jungen Ägypterin hatte offen mit der rechtsextremen NPD sympathisiert. Sein späteres Op­fer hatte er zuvor als Terroristin und Is­lamistin be­schimpft. In der bereits vor einigen Jahren entstanden Fotodokumentation wird das Schicksal von Marwa El-Sherbini ebenso erzählt wie das von etwa 180 weiteren Menschen, die seit 1990 in Deutschland durch rechtsextreme Ge­walt ihr Le­ben verloren. Dazu ge­hört auch der Fall des Mosambikaners Jorge Gomondai, der 1991 in Dresden zu Tode gekommen war.

Bei der Ausstellungseröffnung am Dienstag hatte Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) zu mehr Engagement ge­­gen Rechtsextremismus und Rassismus aufgerufen. Es brauche ein Gemeinwesen, das niemanden zu­rücklässt. Menschen, die sich ge­gen rechte Umtriebe engagieren und sich für ein friedliches Miteinander einsetzen, müssten stärker in der Gesellschaft gewürdigt werden. In der Pflicht sieht sie aber auch Politiker, „die sich klar von Rechtsextremismus und gruppenbezogener Men­schlichkeit abgrenzen“ müssen.

Ausstellung „Opfer rechter Gewalt in Deutschland 1990-2017“, bis 4. Juli, Volkshochschule Dresden, Annenstraße 10 (3. Etage), Infos zu Führungen gibt es im Netz auf der Seite www.vhs-dresden.de

Informationen zur Gedenkwoche: www.dresden.de/marwa

Von Sebastian Kositz