Ü-30-Party im Parkhotel Dresden: Mehr House- und Hip-Hop-Musik

Tanzen bis tief in die Nacht. Das war pandemiebedingt seit November 2021 nicht mehr möglich. Nun aber sind die Regeln andere, wenngleich sich die Inzidenzen nach wie vor auf hohem Niveau bewegen.

Immer mehr Betreiber öffnen wieder die Türen zu ihren Spielstätten, die Clublandschaft in Dresden scheint aus ihrer Zwangspause zu erwachen. Auch die Ü-30-Party im Parkhotel an der Bautzner Landstraße ist zurück. Und das bereits seit März.

Mehr House und Hip-Hop

Das Event gehöre zu den festen Ankern der hiesigen Partylandschaft, heißt es seitens der Verantwortlichen. Bereits seit 15 Jahren schwingen mehrmals im Jahr bis zu 1.500 Gäste auf der Tanzfläche die Hüften – oder beglücken sich mit einem Drink an der Bar.

Doch spurlos ist die Schließzeit nicht an der „legendären Tanzveranstaltung“ vorbeigezogen, wie die Organisatoren mitteilen. Das Portfolio habe sich erweitert. Was damit gemeint ist? Der klassische Discofox werde „auf charmante Art und Weise“ immer mehr von House- und Hip-Hop-Musik abgelöst, so die Organisatoren. „Für Abwechslung und eine neue Wahrnehmung sorgen auch neue DJ-Entdeckungen.“

Keine 3G-Regel

Das angesprochene Publikum sei mit der Musik aufgewachsen, sagt der 28-jährige Robert Triebel vom Parkhotel – und erklärt damit den musikalischen Wechsel. „Auf den vier Floors [zu deutsch: Tanzflächen, Anm. der Red.] muss für jeden was dabei sein.“

Projektleiter Lars Stewen ergänzt: „Wir arbeiten mit dem neuen Setup bereits seit dem letzten Jahr und merken, dass unsere Gäste sich immer stärker damit identifizieren und sich das Format insgesamt wandelt. Das passt zu dem Prozess, den wir als Haus durchlaufen.“

Am kommenden Sonnabend können sich die Besucher neben verschiedenen DJs auch auf die Leipziger Band „Nightfever“ freuen, die im Rahmen der Ü-30-Party klassische Disco-Songs zum Besten geben dürften.

Impf-,Test-, oder Genesenennachweise (3G-Regel) müssen Gäste nicht mehr vorzeigen. Allerdings weisen die Veranstalter darauf hin, sich vor dem Besuch freiwillig zu testen und bei etwaigen Symptomen zuhause zu bleiben.

Informationen: Ü30 Party im Parkhotel am 23. April; Tickets: kosten im Vorverkauf 9,90 Euro, an der Abendkasse 15 Euro; Internet: www.parkhotel-events.de

