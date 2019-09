Turmfest widmet sich der Fotografie

Dresden

Unter dem Motto „Cheese, bitte recht freundlich!“ haben die Technischen Sammlungen Dresden am Sonntag ihr 22. Turmfest gefeiert. Im Mittelpunkt standen diesmal die Themen Foto, Film und Video. Auf der Bühne und im Museum an der Junghansstraße konnten die rund 1000 Besucher Wissenswertes erfahren: über die Entwicklung von der Daguerreotypie zum Selfie und vom klassischen Bildspeicher zum Speicher der Zukunft. Zudem war historische Film- und Fototechnik in Aktion zu erleben.

Neben dem Bühnenprogramm lud der Museumshof mit Aktionen zum Mitmachen ein. Dort fand auch ein Handwerkermarkt statt, auf dem die Gäste töpfern, drechseln, schmieden, Seile knüpfen und Papier schöpfen konnten. Technikliebhaber durften hingegen mit dem deutschen Amateur-Radio-Club das Morsen üben.

Ausstellung „Feuer!“ zieht um

Zum letzten Mal war am Sonntag in den Technischen Sammlungen überdies die seit 2002 präsentierte Ausstellung „Feuer!“ zu erleben. Die Schau zur Geschichte der Feuerwehr bekommt ein neues Domizil: Im kommenden Jahr wird eine neu konzipierte Ausstellung in der ehemaligen Feuerwache Louisenstraße eröffnet. Die Exponate – von Spritzen und Löscheimern aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu Uniformen aus dem 19. Jahrhundert – kehren dann an eine historische Wirkungsstätte der Dresdner Berufsfeuerwehr zurück.

Museumskino-Chefin und PR-Frau verabschiedet

Außerdem verabschiedete Museumsdirektor Roland Schwarz seine PR-Frau Maren Dose. Sie hatte sich in ihren 20 Jahren bei den Technischen Sammlungen nicht nur um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekümmert und ganze 19 Turmfeste organisiert. Auch das Museumskino nahm sie unter ihre Fittiche und wurde für diese filmkulturelle Arbeit im vergangenen Herbst mit einem DEFA-Stiftungs-Preis ausgezeichnet. Maren Dose wolle sich beruflich noch einmal völlig neu orientieren, sagte Direktor Schwarz. Sowohl Museumskino als auch Stummfilmtage sollen aber weitergeführt werden.

Von sem/ttr