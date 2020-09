Turm der evangelischen Lukaskirche Dresden ist wieder sicher

Dresden

Bei der Sanierung der 1903 errichteten evangelischen Lukaskirche in der Dresdner Südvorstadt haben die Bauleute eine erste wichtige Etappe geschafft. Hauptturm und östlicher Seitenturm sind seit Anfang 2018 so weit repariert worden, dass keine Steine mehr herunterfallen, wie Stefan Jarmer, der zuständige Architekt sagt.

Um auf die Empore zu gelangen, müssten Besucher nun nicht mehr durch die gesamte Kirche nach vorn gehen. Stattdessen können sie auf direktem Weg vom Haupteingang unter dem Turm durch eines der vier Treppenhäuser gehen, das als erstes saniert wurde.

Von Rost befreit worden ist ferner der Stahlglockenstuhl, den Claus Koepcke konstruierte, von dem auch das Blaue Wunder stammt, die Brücke, die seit 1893 Blasewitz und Loschwitz verbindet. Im Turm sei der Glockenstuhl nun vor der Witterung geschützt.

Einbauten aus den 1930er und 1960er Jahren

Gekostet haben die Arbeiten rund 1,5 Millionen Euro. Knapp die Hälfte davon sei aus Fördermitteln finanziert worden, so Jarmer. Neben Landeskirche und Gemeinde steuerte auch der Förderverein Lukaskirche Spenden bei. Teile oben am rund 50 Meter hohen Hauptturm ermöglichen nun, einen Nachbau der 1945 abgeknickten Turmhaube drauf zu setzen, mit der er dann 83 Meter messen würde. Das werde erst möglich sein, wenn die vordringlichsten Arbeiten im Inneren erledigt und Fördermittel vorhanden seien, so Jarmer.

Die Planer bemühen sich nun um öffentliche Gelder, um als nächstes weitere Treppenhäuser, das Tonstudio, Wasserleitungen, Heizung und Elektroanlage zu erneuern. Das sei dringend: Sie stammen aus den 1930er und 1960er Jahren.

Entworfen hat die Kirche der Leipziger Georg Weidenbach im Stil der deutschen Renaissance. 1964 bis 1972 wurde sie im Inneren zum Tonstudio umgebaut. Seither ist sie für Konzerte und Klassikaufnahmen gefragt. „Touristen aus Japan besichtigen sie extra deswegen“, sagt Stefan Jarmer.

Als die Toiletten saniert wurden, entdeckten Handwerker eine unter dem Putz verborgene Gedenktafel für tote Soldaten des Ersten Weltkrieges. Die hat nun im Aufgang einen würdigeren Platz bekommen. Das habe die Arbeiten jedoch verzögert. Ursprünglich sollten sie 2019 abgeschlossen sein.

Zu Jahresbeginn hat sich Lukas mit den Gemeinden von Johannes und Kreuzkirche zu einer großen Innenstadtgemeinde zusammengeschlossen.

Von Tomas Gärtner