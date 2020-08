Türkei-Flüge von Dresden ab 19. August

Dresden

Nach Aufhebung der Reisewarnung für vier Provinzen an der türkischen Mittelmeerküste durch die Bundesregierung soll am 19. August ein erster Urlaubsflieger ab Dresden nach Antalya starten. Weitere Flüge in die bei Deutschen beliebte Urlaubsregion folgen ab Ende August – dann auch ab Leipzig/Halle.

Vor einigen Tagen hatte die Mitteldeutsche Flughafen AG gemeldet, dass Dresden nach mehr als viermonatiger Corona-Zwangspause auch wieder mit dem internationalen Drehkreuz Amsterdam-Schiphol verbunden ist. KLM Royal Dutch Airlines fliege die Strecke zunächst fünfmal pro Woche, ab September sind sechs wöchentliche Verbindungen geplant, ab Oktober dann tägliche.

Anzeige

Ein Sprecher des Flughafenverbundes sagte auf DNN-Anfrage, kurzfristige Änderungen blieben in der Corona-Krise jedoch jederzeit möglich. Die Entscheidungen liegen bei den Fluggesellschaften beziehungsweise bei Reiseveranstaltern.

Weitere DNN+ Artikel

Ab Anfang September ist mit Bodrum ein weiteres türkisches Urlaubsziel ab Leipzig/Halle als Direktverbindung geplant. Die Mitteldeutsche Flughafen-Holding aktualisiert den Saisonflugplan nach eigenen Angaben wöchentlich und veröffentlicht die Daten auf der Homepage.

Von Lars Müller