Trotz Pandemie pendelten auch 2020 fast 100.000 Menschen nach Dresden

Dresden

Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt jetzt: Trotz Pandemie blieb die Zahl der Menschen, die nach Dresden pendeln, erstaunlich hoch. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) berichtet, kamen rund 96.000 Menschen regelmäßig zum Arbeiten von außerhalb in die Stadt – das sind nur 0,5 Prozent weniger als 2019. Warum hat sich diese hohe Zahl durch die Pandemie kaum verändert?

Hohe Mieten oder stundenlange Fahrerei

Die Gewerkschaft sieht den Hauptgrund im teuren Wohnraum in der Stadt, in der in den letzten Jahren viele neue Arbeitsplätze entstanden seien. „Aufgrund der hohen Mieten können sich viele Beschäftigte das Wohnen dort, wo sie arbeiten, nicht leisten. Ein Umzug ist für sie nicht zu stemmen. Als Alternative bleibt oft nur stundenlange Fahrerei mit dem Auto oder der Bahn“, so der Bezirksvorsitzende Jörg Borowski.

Weite Arbeitswege seien vor allem in der Baubranche stark verbreitet. Die IG BAU mahnt, es könne nicht sein, dass Bauarbeiter, die in den Ballungsräumen Wohnungen bauen, sich diese selbst nicht mehr leisten können. Mehr Anstrengungen bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums seien notwendig. Dafür müsse die Politik klare Vorgaben machen.

Die Gewerkschaft denkt zum Beispiel daran, dass Grundstücke statt an den Meistbietenden an solche Bauherren verkauft würden, die sich zu geringeren Mieten verpflichten. Dass Menschen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen können, sei schließlich nicht nur eine soziale, sondern aufgrund des durchs Pendeln erhöhten Verkehrsaufkommens auch eine ökologische Frage.

Auch bundesweit pendelten nach Angaben der Arbeitsagentur 2020 so viele Menschen wie nie zuvor. Danach verließen 13 Millionen Menschen auf dem Weg zur Arbeit ihre Stadt oder ihren Landkreis. Das sind vier von zehn sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Von Linde Gläser