Trotz Pandemie: Bürgerforum zum Sachsenbad in Dresden

Dresden

Am 19. April soll das Bürgerforum zum Sachsenbad nachgeholt werden. Das kündigte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstagabend während einer langen Debatte zu dem denkmalgeschützten Gebäude im Stadtrat an. Um 18 Uhr solle in der Messe Konzepte für den Erhalt des Sachsenbads diskutiert werden – mit Hygienekonzept. So sollen die Teilnehmer des Forums, das auch im Internet übertragen wird, getestet werden.

Einigkeit: Sachsenbad soll erhalten bleiben

Alle Stadtratsfraktionen demonstrierten Einigkeit: Der Wille zum Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes ist unumstritten. Dafür gibt es beim Wie Unterschiede: FDP und AfD drängen auf einen Verkauf des Gebäudes an einen Investor. Grüne und Linke fordern einen Verbleib der Liegenschaft in kommunaler Hand. CDU und SPD erwarten von der Verwaltung schlüssige Konzepte mit Angaben der Kosten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grünen-Baupolitiker Thomas Löser sagte, die von Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) vorgeschlagene Variante, im Inneren des Gebäudes eine moderne Schwimmhalle zu installieren, werde der Denkmalschutz nicht mittragen. Es bestehe aber die Möglichkeit, ein neues Schwimmbad im nördlichen Bereich des Grundstücks zu errichten und gleichzeitig das Gebäude zu sanieren.

Schollbach: Investor kalkuliert zu niedrig

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach warnte davor, das Sachsenbad zu privatisieren. Die städtische Gesellschaft Stesad GmbH habe in einer Studie festgestellt, dass der zur Debatte stehende Investor die Sanierungskosten viel zu niedrig angesetzt habe, so Schollbach. „Hier besteht die Gefahr, dass das Gebäude weiter verfällt“, warnte Schollbach.

Kühn: Beschluss muss am 12. Mai fallen

Die Stesad erarbeitet im Auftrag von Kühn Sanierungsvarianten für das Sachsenbad und stellt dabei auch die Kosten dar. Die Ergebnisse der Studie sollen Ende März vorliegen und in den Gremien des Stadtrats, aber auch auf dem Bürgerforum diskutiert werden. Spätestens am 12. Mai muss der Stadtrat laut Kühn über den Verkauf des Sachsenbads entscheiden. Denn danach muss der Preis für das Grundstück neu bewertet werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig