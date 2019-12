Trotz Fotothek in Dresden: Bund gibt Düsseldorf Zuschlag für „Deutsches Fotoinstitut“

Dresden

Bei der Deutschen Fotothek in Dresden hat die Entscheidung des Bundes, ein „Deutsches Fotoinstitut“ in Düsseldorf anzusiedeln, für Überraschung gesorgt. Eigentlich habe das Bundeskulturministerium (BKM) zunächst eine Studie über die Zukunft der Fotoarchive in Deutschland in Auftrag gegeben, die erst 2020 vorliegen sollte, berichtete Fotothek-Leiter Jens Bove. „Erstaunlich und wirklich überraschend ist, dass über einen Neubau und über die Standortfrage entschieden worden ist, bevor die vom BKM beauftragte Studie überhaupt vorliegt“, schätzte er auf DNN-Anfrage ein.

NRW hatte Millionenzuschüsse in Aussicht gestellt

Mitte November hatte der Bundestags-Haushaltsausschuss entschieden, ein „Deutsches Fotoinstitut“ in Düsseldorf zu gründen. Dieses Institut soll das deutsche „kulturelle Erbe der Fotokunst“ als „nationales Kompetenzzentrum“ für die Nachwelt sichern. Dazu gehören laut Stadtverwaltung Düsseldorf „analoge Fotografie wie auch digitales Trägermaterial“. Der Bund hat dafür 41,5 Millionen Euro zugesagt. Weitere, noch unbezifferte Millionenzuschüsse hat das Land Nordrhein-Westfalen ( NRW) zugesagt. Die Stadt wird als Teil des Finanzierungspakets ein Grundstück für das Institut bereitstellen.

Eine der größten Fotosammlungen befindet sich in Dresden

Diese Standort-Entscheidung ist nicht selbstverständlich und könnte mit den Kofinanzierungs-Zusagen aus NRW zu tun haben. Denn immerhin befindet sich eine der größten Fotosammlungen Deutschlands in Dresden: die 1924 als „Sächsischen Landesbildstelle“ gegründete „Deutsche Fotothek“. Sie verwahrt insgesamt mehr als fünf Millionen Fotos, Gemälde, Grafiken sowie andere Bilder und macht sie den Menschen zugänglich. Derzeit baut sie mit weiteren Partnern zudem ein „Archiv der Fotografen“ auf, das als Kompetenzzentrum und virtuelles Schaufenster die Werke deutscher Fotografen bewahrt, digitalisiert und aufbereitet.

Auch andere Standorte beeindrucken mit bedeutenden Fotosammlungen

Daneben gibt es aber auch andere bedeutende Fotosammlungen in Deutschland, zum Beispiel im Rheinischen und im Marburger Bildarchiv. Jedes dieser Archive hat eine andere Spezialisierung. Die Deutsche Fotothek in Dresden beispielsweise konzentriert sich auf Fotos mit Bezug zur Kunstgeschichte, zur Technik- und Wirtschaftsgeschichte sowie sächsischen Geschichte. Die großen und kleinen, privaten wie öffentlichen Fotoarchive haben alle einen gemeinsamen Nenner: Der Zahn der Zeit nagt an ihren Bildern und auch der Wunsch der Nutzer nach einer breiten Digitalisierung überfordert einzelne Häuser.

Auch deshalb hatte Bundeskulturministerin Monika Grütters ( CDU) im Juli in Berlin die Archivare zu einer Podiumsdiskussion „ Fotoarchive – Kulturgut oder Handelsware?“ eingeladen. Dort sprachen sich die Teilnehmer „mehrheitlich für dezentrale Strukturen“ aus, um Fotos als deutsches Kulturgut für kommende Generationen zu sichern, berichtete Bove. Daraufhin habe die Ministerin eine Expertenkommission einberufen und besagte Studie angefordert.

Bleibt in Dresden ein „visuelles Gedächtnis“?

Ob sich mit dem überraschenden Zuschlag nach Düsseldorf nun dieses Projekt erledigt hat, ist derzeit unklar. Möglich wären mehrere Fotoarchive mit besonderen Sammlungsaufträgen: Die einen könnten sich um die künstlerische Fotografie kümmern, andere ein „visuelles Gedächtnis“ Deutschlands aufbauen, indem sie deutsche Geschichte durch Fotos dokumentieren und dergleichen mehr. Mit Grütters Expertengruppe bleibe er jedenfalls weiter „im Gespräch“, betonte Fotothek-Chef Bove.

Die Kulturministerin sieht das Projekt aber anscheinend zentral in Düsseldorf statt dezentral verortet: Ihr Vorschlag sei die „Errichtung eines nationalen Instituts und Archivs für Fotografie“ gewesen, begrüßte sie den Zuschlag für NRW. „Das ist ein entscheidender Schritt, um unser großes fotografisches Kulturerbe auf Dauer zu bewahren, aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Von Heiko Weckbrodt