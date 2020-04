Dresden

Wegen der Corona-Pandemie sind Versammlungen am 1. Mai nur in Ausnahmefällen möglich. In mehreren Orten in Sachsen wurden kleine Demonstrationen genehmigt.

In der Landeshauptstadt wurden laut Verwaltung sechs Versammlungen zugelassen: Unter anderem will die Linke eine Kundgebung (10.00 Uhr) auf dem Alaunplatz abhalten.

In Leipzig wurden laut Verwaltung sechs Versammlungen zugelassen: Dazu zählt eine linke Kundgebung, die im Stadtteil Connewitz und parallel in der Südvorstadt unter dem Motto „Kämpferisch zum Ersten Mai“ (12.00 Uhr) stattfindet. Die Stadt Leipzig genehmigte nur stationäre Kundgebungen und keine Aufzüge. Die Behörde legte fest, dass maximal 25 Menschen pro Versammlung teilnehmen dürfen.

In Chemnitz wurden zwei Infostände genehmigt, einer von der Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ und einer der AfD. Zudem plant die Linke eine Veranstaltung am Karl-Marx-Monument mit fünf Teilnehmern, teilte die Stadt mit.

Die AfD plant nach Angaben der Landkreise in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und Borna (Kreis Leipzig) Veranstaltungen mit je 50 Teilnehmern. Auch dabei soll es den Anmeldungen zufolge um Grundrechte gehen. In Görlitz und Zittau will die AfD Versammlungen zum Tag der Arbeit abhalten.

Von RND/dpa