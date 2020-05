Nach Corona-Pause: Die Rückkehr der E-Roller in Dresden

Dresden

Beinahe über Nacht sind die E-Roller aus dem Dresdner Stadtbild verschwunden. Ausbleibende Berufspendler und ein eingeschränktes öffentliches Leben machen den Anbietern zu schaffen. Während das amerikanische Unternehmen Lime noch abwartet, haben die Berliner von Tier Mobility ihre Elektroflitzer wieder auf den Straßen und Gehwegen der Landeshauptstadt platziert – allerdings mit reduzierter Flotte.

Rückläufige Nachfrage wegen Ausgangsverbot

„Aufgrund der aktuellen Krisensituation hatten wir uns bereits Mitte März dazu entschlossen, unseren Service in Dresden, ganz Deutschland und fast allen anderen Städten weltweit vorübergehend zu pausieren“, sagt Jashar Seyfi, Geschäftsführer bei Lime Deutschland. Das Unternehmen wollte laut eigenen Aussagen dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen zu Hause bleiben und sich das Coronavirus nur langsam ausbreitet.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Doch marktwirtschaftliche Aspekte spielten ebenfalls eine Rolle: „Auch die rückläufige Nachfrage, bedingt durch die verhängten Coronamaßnahmen, ausbleibende Berufspendler und das eingeschränkte öffentliche Leben, war ein Grund zu pausieren“, sagt Seyfi.

Ähnlich klingt es beim Berliner Unternehmen Tier Mobility. „Wir hatten den Service für unsere Nutzer am 26. März eingestellt“, sagt Georg Grams. Laut dem City-Manager des Unternehmens waren die zu diesem Zeitpunkt geltenden Ausgangs- und Kontaktverbote entscheidend für den Entschluss.

Startschuss mit reduzierter Flotte

Letzte Woche nahm Tier Mobility seinen Betrieb in der Landeshauptstadt wieder auf, allerdings mit reduzierter Flottengröße. Von den eigentlich rund 400 bereitgestellten E-Rollern sind derzeit rund hundert weniger im Einsatz. Dennoch: Laut Grams zieht die Nachfrage nach den Elektroflitzern an. „Das zeigt sich deutlich in den Aufrufen der Tier-App.“

Gleiches beobachtet auch Jashar Seyfi von Lime: „Unsere aktuellen Erfahrungen mit der Reaktivierung kleiner Teile unserer E-Scooter-Flotten in Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg zeigen, dass der Bedarf nach individuellen Mobilitätsoptionen hierzulande wieder steigt.“ Wann der Startschuss für Dresden erfolgt, ließ er allerdings offen.

Kein umfassendes Hygienekonzept

Ebenfalls unklar bleibt, wie schnell die Verantwortlichen von Tier Mobility ihr Angebot ausbauen. Das hänge von der Nachfrage ab, sagt Grams. „Wir entscheiden auf wöchentlicher Basis, wie sich diese weiter entwickelt.“ Ein umfassendes Hygienekonzept zum Schutz der Kunden gibt es im Übrigen nicht. „Wenn unsere Kollegen die Batterien der Roller wechseln, sind sie angehalten, den Lenker und die Bremshebel zu desinfizieren“, sagt der City-Manager.

Das funktioniere aber nur punktuell, „einen vollumfänglichen Schutz können wir natürlich nicht bieten.“ Aus diesem Grund sollten „unsere Nutzerinnen und Nutzer im Idealfall Handschuhe anziehen“, wenn sie mit den Rollern unterwegs sind.

Lesen Sie auch

Von Felix Franke