Trockenobst und Philosophie: Lans Obstgalerie zieht vom Körnerplatz auf den Weißen Hirsch

Dresden

Lan Reinhardt hat viel Hilfe bekommen in den letzten Wochen. Freunde, Bekannte und Kunden haben kräftig mit angefasst. Denn die stets freundliche, lächelnde Vietnamesin vom Körnerplatz muss mit ihrem Laden umziehen. Ab Januar wird ihre „ Obstgalerie“ auf dem Weißen Hirsch an der Plattleite die Türen öffnen. „Es geht bergauf!“ hat sie ihr Info-Blatt an die Kunden betitelt. Und damit meint sie nur auf den ersten Blick den Weg den Elbhang hoch.

Mehr als ein typischer Obst- und Gemüseladen

Denn die „ Obstgalerie“ ist für sie und für viele Kunden mehr als ein typischer Obst- und Gemüseladen. So hat Lan – mehr braucht es nicht, in Vietnam sei der Vorname wichtiger, sagt sie – einmal angefangen vor 27 Jahren, als sie als 25-Jährige nach Deutschland kam. Doch spätestens, als sie 10 Jahre später in den Loschwitz Arkaden ihr Geschäft eröffnete, wandelte sich das Angebot immer mehr zu getrockneten Früchten, zu exotischen Samen und Beeren, zu Tees – zu Nahrungsmitteln mit besonderen Eigenschaften, zu gesünderer Ernährung. „Das war hier damals noch neu, aber das Interesse war groß.“

In den getrockneten Früchten steckt viel Heilkraft, davon ist die Ladeninhaberin überzeugt und kennt sich auch bestens aus Quelle: Anja Schneider

Und da kennt sie sich auch gut aus. Ihr Vater ist in Vietnam Professor für TCM, die Traditionelle Chinesische Medizin. Doch überhaupt weiß man dort viel von den Heilkräften der Natur, der Früchte. Und Lan hat sich ständig weitergebildet. „Ich habe Interesse an Menschen und lerne viel von ihnen“, sagt sie. Und sie hat Bücher durchgearbeitet. Reichlich bunte, kleine, beschriftete Klebestreifen verweisen auf die Stellen, an denen Lan dann schnell die Hinweise findet.

Kündigung nach neun Jahren ein Schock

Am Körnerplatz war sie mit ihrem Geschäft knapp neun Jahre. Er wurde auch zum Treffpunkt, zum Ort für Gespräche. Im September kam die Kündigung zum Jahresende. „Das war ein Schock“, sagt sie. Die Eigentumsverhältnisse des Hauses hatten sich geändert, der Vermieter gewechselt. Als sie die Räume übernahm im Frühjahr 2011, waren sie in keinem guten Zustand. Sie musste den Boden fliesen, malerte ... doch die Heizung zum Beispiel funktionierte nie, eine Stelle in der Decke blieb feucht bis zum Schluss.

Aber Lan war in Not. Alleinstehend, selbstständig, zwei Kinder – sie brauchte damals ganz dringend ein neues Geschäft. Da wird der Umzug auf den Weißen Hirsch in gewisser Weise leichter; Der Zustand der neuen Räume ist gut. Zwar sei etwas weniger Platz, aber er reicht, sagt sie. Fast der gesamte Ladenbestand ist schon nach oben transportiert. Nur zwei Tische mit Früchten seien noch im am Körnerplatz. In der Tat: Das Geschäft ist leergeräumt. Doch Kunden kommen nach wie vor.

Ein Bestseller für zwischendurch: getrocknete Goji-Beeren. Quelle: Anja Schneider

Auf der Plattleite wird Lan dann wieder rund 80 Sorten getrocknete Früchte, Beeren und Pulver von Goji bis Schisandra, aber auch getrocknete Ananas, Mango, Papaya, gedörrte Pflaumen, Birnen aus 27 Ländern anbieten. Dazu ein paar besondere Sorten Tee aus China – schwarz, grün, weiß und Jasmin. In den kalten Monaten gibt es auch Lans Ingwertee und Glühwein a la Lan mit einer etwas sehr anderen Gewürzmischung.

Zitate, Lebensweisheiten und Philosophie

Und es werden auch wieder Texte auf Blättern an den Wänden zu lesen sein. Zitate und Lebensweisheiten. Lan ist Buddhistin, vielleicht kommt auch daher die Gelassenheit und Fröhlichkeit, die ihre Kunden so schätzen. Und sie hört Texte von Philosophen per Hörbuch – von Seneca bis Schopenhauer. In ihrem Geschäft unten am Körnerplatz hängt von vielen Sprüchen nur noch wenig, aber einer von Matthieu Ricard, Franzose, Molekularbiologe, Autor und buddhistischer Mönch: „Glück... hängt ganz allein von uns selbst ab, um den Preis einer geduldigen Arbeit, die wir Tag für Tag verfolgen. Wir selbst bauen unser Glück, aber es bedarf einiger Mühe und Zeit.“

Lan führt ihre Arbeit nun bergauf. Kundschaft ist schon da. „So etwa die Hälfte meiner Kunden kam jetzt schon vom Weißen Hirsch, aus Bühlau, Weißig“, hat sie bemerkt. Das stellte sich heraus, als sie ab Oktober erzählte, dass sie umziehen muss, und einige sich auch freuten: „Dann haben wir es ja nicht mehr so weit.“

Die offiziellen Öffnungszeiten in der Plattleite 51 sind Di-Fr 11-18 Uhr und Sa 11-15 Uhr, doch offen ist, wenn Lan da ist, und das dürfte meistens schon vor der Zeit und darüber hinaus sein. Eine Internetseite gibt es nicht. Nur Mundpropaganda, sagt Lan. Über die alte eMail-Adresse ist das Geschäft nach wie vor zu erreichen: obstgalerieamkoernerplatz@gmail.com

Von Bernd Hempelmann