Trilex fährt wieder – Umsteigen in Bischofswerda

Dresden/Bischofswerda

Nach Zugausfällen und erheblichen Verspätungen auf den Trilex-Strecken der Länderbahn sollen die Züge am Freitag wieder im Regelbetrieb starten. Am Donnerstag hatten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste infolge des Sturms „Ylenia“ zu Behinderungen geführt. Es gebe in allen Netzen weiterhin Kontrollfahrten, um die Strecken auf den Betriebsstart am Freitagmorgen vorzubereiten, teilte die Länderbahn am Donnerstagabend mit.

Drei getrennte Streckenabschnitte

Zwischen Dresden und Görlitz sowie Zittau müssen Reisende mit dem Trilex noch bis einschließlich Samstag in Bischofswerda umsteigen. Die drei Streckenabschnitte Dresden – Bischofswerda, Bischofswerda – Görlitz und Bischofswerda – Zittau werden unabhängig voneinander bedient. Auf diese Weise soll der Verkehr möglichst stabil funktionieren. Den Angaben zufolge muss aber insgesamt weiter mit Verzögerungen und Ausfällen gerechnet werden.

Hilfe beim Freischneiden

Damit der Infrastrukturbetreiber DB Netz die Gleise freischneiden kann, hilft die Länderbahn auch weiterhin mit Personal und Fahrzeugen aus. Deshalb werden am Freitag einzelne Züge entfallen.

Reisende werden weiterhin gebeten, sich vor Fahrtantritt über die gängigen Online-Auskunftsmedien zu informieren und entsprechende Verzögerungen bei notwendigen Reisen mit einzuplanen.

Infos zum Zugverkehr

Von dpa/ttr