Dresden

Jedes Jahr sammelt die DNN-Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ Geld für Menschen in der Stadt, die Hilfe benötigen. Drei Vereine unterstützen Menschen auf verschiedene Art und Weise und stehen uns als Partner zur Seite. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 120 000 Euro gespendet.

Auf den Bus ist Verlass. Während die Mitarbeiter, Praktikanten und Ehrenamtlichen noch Bänke und Tische aufbauen, kommen schon die ersten Stammgäste und Neugierigen vorbei. Der Sozialbus der Dresdner Treberhilfe am Dr.-Külz-Ring ist in den letzten Jahren zu einer festen Instanz geworden. Sebastian koordiniert alles rund um den Sozialbus und ist fast jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr mit dabei. „Für die Leute ist es wichtig, dass sie vertraute Gesichter sehen. So bauen wir eine Beziehung auf und sie vertrauen sich uns an“, sagt er.

Warme Mahlzeit und Austausch

Der Sozialbus ist Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Probleme sind unterschiedlich: Keine Wohnung, kaum Geld, seelische Heimatlosigkeit oder Ausgrenzung aufgrund der Herkunft. In den zwei Stunden bekommen sie eine warme Mahlzeit, Zeit für Gespräche und die Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, denen es ähnlich ergeht. Im Moment würden vor allem ältere Menschen zum Bus kommen, bei denen Rente und Hartz IV kaum zum Leben reichen, sagt Treberhilfe-Chef Dieter Wolfer. Auch der Standort ist nicht willkürlich gewählt: „Wir stehen bewusst gegenüber vom Straßencafé Watzke. So wollen wir unseren Gästen das Gefühl geben, dass sie hier am Bus auch eine kleine öffentliche Begegnungsstätte haben und hier sitzen dürfen“, sagt Dieter Wolfer. Es gibt Begegnungen, die vergisst auch Sozialarbeiter Sebastian nicht: „Einmal kam ein Mann mit einem großen Rucksack vorbei. Er sagte, da sei sein ganzes Leben drin. Ich bot ihm Hilfe an, bis zum Winter eine eigene Wohnung zu finden.“

So können Sie spenden Bitte helfen Sie mit. Eine Spendenbescheinigung wird ab 200,01 Euro ausgestellt. In diesem Zusammenhang bitten wir um ihre Anschrift auf dem Überweisungsauftrag. Name und Spende werden in den DNN veröffentlicht. Wer das nicht möchte, muss widersprechen. Informationen zum Datenschutz gibt es im Internet: www.dnn.de/dsgvo-spenden. Info zum Spendenkonto Empfänger: DNN Weihnachtsaktion IBAN: DE12 8505 0300 3120 1209 00 BIC: OSDDDE81XXX Bitte im Verwendungszweck den entsprechenden Verein, bzw. die Summe pro Verein angeben (Obdachlose, Aufwind, Kinder)

Kontaktladen an der Albertstraße

Eine weitere Anlaufstelle der Dresdner Treberhilfe ist der Kontaktladen an der Albertstraße in der Dresdner Neustadt. Normalerweise herrscht hier mittwochs immer reges Treiben. Bis zu 60 Leute gehen hier ein und aus, haben die Möglichkeit, ihre Wäsche zu waschen, zu duschen, Kaffee zu trinken und sich einfach etwas im Warmen aufzuhalten. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste Chef Dieter Wolfer die Besucherzahl auf fünf beschränken, die sich gleichzeitig für etwa eine halbe Stunde im Laden aufwärmen dürfen. Corona sei für die Wohnungslosen in Zeiten des Lockdowns das geringste Problem gewesen, erinnert er sich: „Plötzlich gab es für die Wohnungslosen keine Toiletten mehr, geschweige denn Klopapier. Sie durften nicht draußen sein, sich nicht mal am Brunnen kurz waschen. So weit darf es nicht wieder kommen“, appelliert er. Die Krankheit komme nicht von den Menschen auf der Straße, sondern von Privilegierten, sagt er. Die Menschen bringen die Infektionen mit, beispielsweise aus ihren Urlauben in Südtirol, so wie bei der ersten Welle, ist er sicher. Auf Hygiene wird bei der Treberhilfe schon immer geachtet: „Wir packen regelmäßig Hygienebeutel für Männer und Frauen, die wir mithilfe von Spenden füllen“, berichtet Dieter Wolfer. Am Sozialbus gibt es derzeit auch eine Hygienestation mit Desinfektionsmittel und Hinweisschildern, dass ein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. Und schon das ist für Wohnungslose schwierig, sagt Wolfer. „Die bekommen nicht mal eben eine neue Maske.“

Wie lange der Kontaktladen an der Albertstraße samt Kleiderkammer, Küche und Büros für die Angestellten noch so bestehen kann, ist unklar. Denn unter anderem für die Sozial- und Jugendhilfe ist im nächsten Haushalt der Stadt Dresden weniger Geld vorgesehen. Bisher zahle das Jugendamt die Miete für den Kontaktladen und für die Arbeit mit wohnungslosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. „Die könnte 2021/22 wegfallen. Dann haben wir ein Problem“, sagt Dieter Wolfer. Neben dieser Sorge gibt es auch aktuelle Nöte: Wintersachen, neue Unterwäsche, Socken, Isomatten und Schlafsäcke brauchen die Wohnungslosen dringend. Außerdem würde der Verein gern einen sozialpädagogischen Koordinator für den Kontaktladen einstellen und mehr nachhaltiges Material für den Sozialbus anschaffen. In diesen Fällen können die Spendengelder der DNN-Aktion„Dresdner helfen Dresdnern“ helfen. Wer Sachspenden abgeben möchte, kann sich jederzeit an die Treberhilfe Dresden wenden.

Auch jetzt, wenn die Tage kälter, dunkler und nasser werden, ist der Sozialbus weiter im Einsatz. Bevor es zum Dr.-Külz-Ring geht, sammeln die Helfenden Verpflegung und andere Materialien ein. Und dann wird wieder der zweistündige sichere Hafen für Menschen in Not in der Dresdner Altstadt aufgeschlagen.

Von Lisa-Marie Leuteritz