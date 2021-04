Trauer in Zeiten von Corona: Wie eine Dresdner Familie es schafft, sich trotzdem nah zu sein

Dresden

Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist, hat Franz Kafka geschrieben. Die Dresdnerin Ulla Dietrich kann diesen Satz nur bestätigen. „Im Dezember ging es rapide abwärts mit meinem Mann. Aber man erwartet es trotzdem nicht.“

Im Herbst waren Ulla und Manfred Dietrich noch im Urlaub im Spreewald gewesen. Auf einen Kurzausflug in Bad Muskau. Und im Wochenendhaus in Medingen. Doch dann bekam der 83-Jährige immer schwerere gesundheitliche Probleme, musste ins Krankenhaus. Vor Weihnachten kam er noch einmal nach Hause. „Er hat es genossen, dass er bei mir sein durfte“, sagt die 77-Jährige. Die Nächte seien hart gewesen, jede halbe Stunde habe sie aufstehen und nach ihrem schwerkranken Mann sehen müssen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir sind im Reinen gewesen. Das ist tröstlich“, sagt Ulla Dietrich. Am 28. Dezember ging es ihrem Mann so schlecht, dass sie den Notarzt rufen musste. „Nach einer Stunde erhielt ich den Anruf: Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden eingestellt.“ Ulla Dietrich war allein. Nach 52 Jahren Ehe.

Ulla Dietrich schöpft aus ihrer Familie sehr viel Kraft in schwerer Zeit. Quelle: Dietrich Flechtner

Allein? Nicht nur der Satz von Kafka enthält viel Wahres. Wer viel im Leben gibt, wird auch viel erhalten, heißt es. Zwei Kinder hat das Ehepaar Dietrich und sieben Enkel – drei Töchter vom Sohn und zwei Jungen und zwei Mädchen von der Tochter. „Früher waren wir das Zentrum der Familie“, erzählt Ulla Dietrich. „Wir haben uns viel um die Enkel gekümmert.“ Mal hat der eine die einen aus der Kita abgeholt, mal der andere die anderen. „Und dann sind wir auf die Spielplätze gefahren.“

Der Mittelpunkt der Familie seien die Großeltern gewesen, sagt die Chemieingenieurin, die wie ihr Mann nach 1990 beruflich umsatteln musste und 2007 in Rente gehen konnte. „Da gibt es einen schönen Zusammenhalt unter den Kindern. Wir haben so ein richtig inniges Verhältnis untereinander.“ Auch später, als die Enkel größer wurden und andere Interessen hatten als Spielplätze. Da gab es regelmäßige Treffen, bei denen ein Kunstprojekt gestaltet wurde. Oder Mottopartys im Garten wie „So ein Theater“ im vergangenen Jahr.

Manchmal hadert Ulla Dietrich mit dem Schicksal

Kochpartys einmal in der Woche wurden zur festen Instanz. Jede Woche hatte ein anderes Enkelkind den Auftrag, sich etwas auszudenken und die Zutaten zu besorgen. Gar nicht so leicht, da es inzwischen Vegetarier gibt. „Die Finanzierung und den Abwasch übernimmt natürlich die Oma.“ Zur Qualität werden von allen Punkte vergeben, alles wird in ein großes Buch eingetragen. Bis Corona kam. „Jetzt geht das leider nicht mehr“, bedauert Ulla Dietrich.

Wenn eine Familie so zusammenhält, dann gelingt auch der Umgang mit einem schweren Verlust. Auch wenn die Coronakrise ihren Tribut fordert und Kontakte auf ein Minimum reduziert werden müssen. Was schon bei der Trauerfeier zum Problem wurde. Nur zehn Personen waren zugelassen. Nur die Schwester, sechs Enkelkinder, zwei Kinder und Ulla Dietrich durften dabei sein. „Das war sehr traurig. Die Schwiegerkinder mussten draußen bleiben.“

Lesen Sie auch Trost ohne Berührung: Trauer und Sterbebegleitung in Zeiten von Corona

Sie sei ein sehr positiver Mensch, sagt Ulla Dietrich von sich. „Es gibt natürlich Momente, in denen man mit dem Schicksal hadert. Aber das darf man nicht an sich heranlassen.“ Exakt für diese Momente haben sich die Enkel etwas ausgedacht: 25 gestaltete Päckchen mit Zeichnungen und Verzierungen. „Öffne mich, wenn Dir die Worte fehlen“, stand auf einem Päckchen. Inhalt: Russisches Brot mit Buchstaben. Oder: „Öffne mich, wenn Dir der Durchblick fehlt“. „Da waren Brillenputztücher drin“, sagt Ulla Dietrich.

25 solche gestalteten Päckchen haben die Enkel geschaffen. Quelle: Dietrich Flechtner / privat

Bisher habe sie erst einige Päckchen geöffnet. „Meine Befindlichkeit muss doch stimmen“, sagt sie. Es sei unheimlich tröstlich, mit so viel Liebe bedacht zu werden. In einer Zeit, in der sie eigentlich Nähe brauche und diese nicht bekommen könne. Wegen Corona. Die größte Kiste trägt die Aufschrift: „Öffne mich, wenn Du einen Schutzengel brauchst...“, aber die ist noch fest verschlossen.

Vielleicht, sagt Ulla Dietrich, brauchen auch andere Menschen Trost. Und Freunde oder Angehörige greifen die Idee auf, mit wenig Geld, aber viel Fantasie etwas Freude zu spenden. Sie selbst fühlt sich aufgehoben und geborgen im Kreis ihrer Enkel. Die 77-Jährige zeigt ihr Smartphone. Bei Whatsapp gibt es eine „Engelgruppe“, die Nachrichten und Bilder mit der Oma austauscht.

Von Thomas Baumann-Hartwig